G. Darmanin à Rabat : Immigration et sécurité au menu de ses entretiens

G. Darmanin été invité par son homologue marocain dans le but « d’approfondir » la relation entre les deux pays en matière de sécurité, « dans un contexte international instable », a rapporté samedi l’AFP sur la foi d’indiscrétions du ministère français de l’Intérieur. « Cette visite s’inscrit dans la dynamique des nombreuses coopérations mises en place par la France et le Maroc, pour relever ensemble les défis propres à nos deux pays », a ajouté de même source. Il sera aussi question de la sécurité durant les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris du 26 juillet au 11 août. La France qui se prépare activement pour cet événement déploie toute une stratégie pour sécuriser au maximum la tenue des Jeux contre toute attaque terroriste.

Pour cette visite de travail, G. Darmanin sera accompagné d’une importante délégation sécuritaire composée de membres de la Police, de la Gendarmerie et des renseignements français. Le responsable français devrait rencontrer lundi après-midi, Ahmed Taoufiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques, pour des entretiens sur la formation des imams. Pionnier, le Maroc qui promeut un islam apaisé et tolérant, dispose d’une expérience continentale forgée grâce à l’Institut Mohammed VI pour la formation des imams et des mourchidate.

Le courant a été rétabli entre Rabat et Paris après plusieurs mois de turbulences. Lors de sa visite dans le Royaume, Stéphane Séjourne, chef de la diplomatie française, avait souligné l’importance de rétablir les relations bilatérales avec le Maroc et a signalé la volonté de la France de mettre fin à son ambiguïté sur la question du Sahara occidental. Paris entend ainsi s’engager davantage dans le soutien au plan marocain d’autonomie considéré comme la voie la plus sérieuse et la plus crédible vers une solution politique durable au conflit. Franck Riester, ministre délégué français au Commerce extérieur, s’est également rendu au Maroc au début du mois. En plus de rassurer Rabat sur l’intérêt croissant de Paris à réparer sa relation stratégique il a notamment annoncé qu’une filiale de l’Agence française de développement (AFD) était intéressée pour contribuer au financement d’une ligne à haute tension entre Dakhla et Casablanca. D’autres ministres français sont attendus au Maroc dans les prochaines semaines.

Par ailleurs, Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, s’est rendu le 9 avril, en France pour rencontrer son homologue français et discuter davantage de l’approfondissement de la coopération bilatérale en évolution. « La relation entre la France et le Maroc est unique », a déclaré S. Séjourné sur X, à l’issue de sa rencontre avec N. Bourita.