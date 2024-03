Frontière libano-israélienne sous haute tension : La dissuasion du Hezbollah n’est pas une chimère

Dimanche soir, la Résistance libanaise a annoncé avoir pris pour cible avec des armes appropriées un bâtiment où étaient stationnés des soldats de l’occupation israélienne dans la colonie de Metulla, en face de la localité de Khiam au sud du Liban. Et dirigé des missiles sur un rassemblement des soldats de l’occupation à proximité de la caserne Branit.

Dans son édition de lundi, le Yediot Aharonot a révélé que la saison touristique dans le nord (frontière avec le Liban) a été fortement endommagée, en particulier pendant les vacances, en raison de la bataille en cours contre le Hezbollah. Le directeur général du Centre touristique d’Hermon a regretté le fait que l’année dernière il y avait des milliers de visiteurs, alors qu’aujourd’hui nous n’entendons que le bruit des obus et des avions de combat.

Pour sa part, Giora Zaltz, chef du Conseil suprême de la Galilée, a mis en garde dans une interview accordée à la radio israélienne FM103 contre « la crise dans le nord, qui pourrait se poursuivre pendant de nombreuses années », critiquant la performance du gouvernement d’occupation sur le front avec le Liban.

The New York Times avait rapporté de son côté que « plus de 60 000 colons israéliens vivant le long de la frontière nord avec le Liban ont reçu l’ordre d’évacuer leurs maisons, lors de la première évacuation massive de cette région dans l’histoire d’Israël ».

Auparavant, le Hezbollah a riposté à l’agression israélienne nocturne contre une maison dans la ville de Baalbeck, à l’est du Liban. Ses combattants avaient tiré, dimanche, plus de 60 missiles contre deux sites israéliens dans le Golan syrien occupé. Il s’agit de « la base israélienne de missiles et d’artillerie Yoav ainsi que de la caserne Kila (siège du commandement de la défense aérienne et antimissile), où une force de la Brigade Golani s’entraînait, après son retour de la bande de Gaza ».

De leur côté, les médias israéliens ont rapporté qu’une cinquantaine de missiles avaient été lancés depuis le Liban vers le plateau du Golan, et que seulement 4 d’entre eux avaient été interceptés. Ils ont également souligné que « les défenses aériennes avaient été activées dans le Golan après le lancement de l’attaque au missile depuis le Liban ».

Rappelons que dans la nuit de samedi à dimanche, l’aviation de l’occupation israélienne a bombardé une maison dans le quartier d’Al-Asira, à l’est de la ville de Baalbek. Bachir Khodr, gouverneur de la ville, a fait état sur le réseau social X de trois blessés.

La Résistance a en outre annoncé le ciblage du site israélien de Jal al-Alam (frontalier avec le sud-Liban) avec des obus d’artillerie qui ont atteint leur cible avec précision. En outre, ils ont détruit avec des armes appropriées le matériel d’espionnage dans le site israélien Al-Raheb.

Samedi 23 mars, la Résistance avait revendiqué 6 opérations contre des positions israéliennes.La plus importante de ces opérations est celle réalisée avec des drones contre des plateformes de l’antimissile Dôme de fer dans la base de défense aérienne Kfar Blum située en Haute Galilée. D’après les médias israéliens, les deux drones ont pu frapper leurs cibles sans que les sirènes d’alerte n’aient été actionnées. Un incendie s’est déclaré dans cette zone. Les militaires n’ont en conséquence pas pu s’abriter. Citant des milieux israéliens, ils ont rapporté que la situation est sérieusement grave.

Le chef du Conseil régional de Mateh Asher et commandant de la ligne de front Moshe Davidovitch a déclaré que « la dissuasion israélienne face au Hezbollah est au plus bas ».

« La dissuasion israélienne a été sérieusement endommagée et tous les chefs des autorités de la ligne de front demandent au ministre de la Sécurité de créer une nouvelle équation différente dans la riposte au Hezbollah », a-t-il confié au quotidien Maariv. Kobi Marom, colonel de réserve, a pour sa part, déclaré que le cabinet de guerre a perdu le nord assurant qu’il y a « une guerre d’usure depuis plusieurs mois ».

Lors d’un entretien avec la chaine de télévision Channel 13, le colonel qui est aussi un habitant du nord a dit : « Je crois que les mesures politiques de la part du gouvernement et les tirs de feu de la part de l’armée israélienne ne fournissent pas les conditions qui peuvent ramener les 70 mille habitants qui ont quitté leurs maisons ». Selon lui, « le cabinet ne porte pas d’intérêt pour le nord et n’a pas encore pris de décision pour réaliser son objectif », d’éloigner le danger du Hezbollah.

Ruby Hamrashlag, le correspondant de la chaine israélienne Kan au nord de la Palestine occupée a quant à lui évoqué « une fin de semaine qui n’est pas calme » estimant que le Hezbollah a accentué le rythme de ses attaques utilisant une importante puissance de feu. Il a fait état que deux drones qui se sont écrasés à proximité de Kfar Blum et un incendie s’y est déclaré. Selon lui, les sirènes d’alerte ont retenti à Margaliot et Misgav Am puis lorsqu’un drone a été suspecté dans le ciel de la haute Galilée, révélant que les systèmes anti aériens ne sont pas parvenus à l’abattre.

Roy Sharon ; chroniqueur militaire de Kan, a assuré qu’en Israël, ils croient qu’il existe toujours une chance de parvenir à un compromis politique qui puisse permettre de ramener les habitants du nord, « mais pas dans le proche avenir »