« Fadjr 2023 » a tonné à Djelfa : Présent, A. Tebboune a encore ciblé le Maroc !

Au terme des manœuvres, A. Tebboune a prononcé un discours, en présence du général Said Chengriha, chef des armées, pour féliciter les militaires. Mais aussi pour s’en prendre, une fois de plus, au Maroc. « L’Algérie était et restera un rempart pour la paix et n’as jamais été une source de menace ou d’agression. Le monde est en mesure d’admettre que l’Algérie travaille pour sauvegarder sa souveraineté face aux menaces qui touchent notre voisinage », a-t-il souligné.

« Nous travaillerons pour une meilleure exploitation des ressources matérielles et humaines pour protéger nos frontières et notre position stratégique, notamment dans la lutte contre l’immigration clandestine, le trafic de drogue et dernièrement le faux-monnayage qui provient du même pays », a-t-il martelé, allusion étant faite au Maroc.

Pour rappel, la police algérienne a annoncé, dans un communiqué publié dimanche 18 juin, que ses services à la wilaya de Sidi bel-Abbes (située à l’Ouest du pays), « ont déjoué un stratagème criminel organisé depuis le Maroc, visant à nuire à l’économie nationale ». Ajoutant que « le complot consistait en la mise en circulation sur le marché national de faux billets de banque, à la veille de l’Aïd Al Adha, estimé à 321 millions de centimes en coupures de 2.000 DZD ». La quantité équivaut à 21.647,73 euros.

Ces accusations proférées par le chef de l’Etat algérien interviennent trois semaines après la réunion, du 1er juin, du Haut Conseil de Sécurité restreint, consacrée à « l’examen de la situation générale dans le pays et au niveau des frontières », précisait alors un communiqué de la présidence algérienne.