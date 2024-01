F. Grande-Marlaska à Rabat : Pour louer une coopération bilatérale « exemplaire »

F. Grande-Marlaska a qualifié le Maroc de « principal partenaire stratégique de l’Espagne » en matière de politique relevant des compétences de son département. Il a remercié A. Laftit pour « l’engagement et les efforts du Maroc » dans la lutte contre l’immigration irrégulière et les mafias qui trafiquent avec les êtres humains.

Les deux ministres se sont engagés à poursuivre le modèle hispano-marocain de collaboration préventive bilatérale, qui constitue « l’exemple de coopération pratique le plus pertinent et le plus développé par rapport à ceux connus entre l’Europe et l’Afrique », rapporte un communiqué du ministère espagnol de l’Intérieur. Dans ce sens, F. Grande-Marlaska s’est félicité de la baisse de 41% des arrivées de migrants irréguliers à Sebta et Melilla. A noter que le communiqué du ministère espagnol n’a pas mentionné le dossier des arrivées de migrants irréguliers aux Iles Canaries.

Les entretiens entre les deux parties ont porté aussi sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. En 2023, l’Espagne et le Maroc ont participé à 14 opérations antiterroristes qui ont abouti à plus de 80 arrestations. La dernière opération conjointe entre le Commissariat général à l’information et la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a été menée le 19 décembre à Nador et Melilla et s’est soldée par le démantèlement d’un réseau dédié au recrutement et l’endoctrinement de djihadistes.