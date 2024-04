Explosion dans une base irakienne : De lourds soupçons pèsent sur les Américains…

Un responsable du Hachd al-Chaabi a confirmé les faits, assurant qu’une enquête est menée. Un responsable du ministère de l’Intérieur a annoncé que l’explosion a fait “un martyr et huit blessés” parmi les militaires présents dans la base.

Le correspondant d’al-Manar a indiqué que le raid a visé la Direction des blindés et les brigades al-Jihad et al-Noukhba dans cette base ou est stationnée le 7eme légion du Hachd al-Chaabi. Elle abrite le siège de son état-major.

Le média américain CNN a quant à lui assuré que l’explosion a eu lieu dans un dépôt d’armements. Mais le correspondant de la télévision libanaise d’information al-Mayadeen a rapporté que l’attaque a visé l’entrée principale de la base, le parking des véhicules et le bureau du Hachd al-Chaabi, signalant qu’il y a eu trois explosions. Il a aussi révélé que l’espace aérien irakien a été le théâtre cette nuit d’une activité coutumière de l’aviation américaine et un avion d’approvisionnement de carburant américain a été vu. Après l’attaque, un avion du département d’état Us a été détecté se dirigeant de Bagdad à Beyrouth, toujours selon al-Mayadeen.

S’agissant de l’auteur de l’attaque, une source de sécurité irakienne a déclaré que les appareils qui ont bombardé la base provenaient de la base Burj 22, dans la région de Rukban, au nord-est de la Jordanie, près de la frontière jordano-syrienne. Le chef du Comité sécuritaire du gouvernorat de Babel a assuré que des drones ont causé 5 explosions .

Le CENTCOM a nié que des avions américains aient lancé des raids. « La Coalition des forces n’a pas participé ni lancé de raid sur des sites en Irak », a-t-il écrit sur X.

En riposte, la Résistance islamique en Irak, une faction du Hachd a revendiqué des tirs « en direction d’une cible israélienne vitale à Eilat », au sud de la Palestine occupée. Reste à savoir si cet incident meurtrier de plus donnera plus de vigueur à la volonté de Bagdad de faire vider ses bases de toute présence américaine, comme l’exige une majorité d’Irakiens. Pour l’heure, le gouvernement irakien semble hésiter à exiger le départ définitif des Américains de l’Irak. Quand bien même on assure que des commissions ad hoc avaient été constituées pour établir un canevas de retrait. Les Américains s’accrochent toujours à l’argumentaire qu’ils font valoir à chaque occasion : la lutte contre Daech est encore loin d’être pliée.