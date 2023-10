« Nous pouvons soutenir des trêves humanitaires afin de laisser entrer [de l’aide], ainsi que permettre de faire sortir des gens, et cela comprend aussi l’entrée d’essence et le rétablissement de l’électricité », a déclaré à la presse John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. Il s’est refusé à commenter les opérations militaires en cours vendredi soir, l’armée israélienne ayant annoncé avoir intensifié ses frappes de manière « très significative » sur la bande de Gaza.

« Nous n’avons pas fixé de lignes rouges à Israël », s’est-il borné à rappeler tout en ajoutant que les États-Unis avaient clairement exprimé à leur allié israélien leur préoccupation au sujet des « victimes civiles, les dommages collatéraux et la manière dont ils choisissent de mener » leurs opérations.

Joe Biden a réuni ses principaux conseillers en matière de sécurité vendredi à la Maison Blanche pour discuter des développements dans le conflit entre Israël et le Hamas, a précisé J. Kirby. Il a indiqué que le Président ne s’était pas entretenu vendredi avec le Premier ministre israélien avec qui il a eu des appels téléphoniques quasi-quotidiens.

Les dirigeants européens ont appelé jeudi soir à la mise en place de « couloirs humanitaires » et de « trêves » dans la guerre opposant Israël au Hamas.

Interrogé sur l’entrée de l’aide dans le territoire assiégé, J. Kirby a dit que les États-Unis continuaient à œuvrer avec leurs partenaires dans la région relevant qu’une « dizaine » de camions avaient pu passer la frontière avec l’Égypte, ce qui reste « insuffisant ».

« Sans un changement fondamental, la population de Gaza va subir une avalanche sans précédent de souffrance humaine », a alerté vendredi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui a été largement critiqué en Israël pour ses différentes réactions.