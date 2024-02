Evacuation des Palestiniens de Rafah : C. Bush dit halte à B. Netanyahu !

En réaction aux propos du Premier ministre israélien sur l’évacuation des Palestiniens de Rafah, dans le sud de Gaza, pour lancer son offensive terrestre dans cette ville, C. Bush a déclaré que près de la moitié des Gazaouis a trouvé refuge à Rafah. « Ils n’ont nulle part où aller », a-t-elle déploré.

Ailleurs dans ses remarques, la représentante US a critiqué les États-Unis, soulignant que Washington finance ce déplacement massif et le massacre des Palestiniens.

Appelant le gouvernement de son pays à mettre un terme à sa complicité, C. Bush a ajouté : « Nous devons récupérer notre humanité et faciliter un cessez-le-feu durable maintenant ».

Ces remarques interviennent alors que les attaques brutales du régime israélien contre des maisons et des mosquées à Rafah ont jusqu’à présent fait près de 100 martyrs civils et au moins 230 blessés. Des dizaines de personnes sont également portées disparues sous les décombres.

Les Nations unies et les organisations de défense des droits de l’homme ont mis en garde contre les conséquences catastrophiques des frappes israéliennes contre la ville de Rafah, qui a désormais la plus forte densité de population au monde, avec plus de 22 200 personnes par km2. La grande majorité des personnes sont des Palestiniens déplacés.

Le Programme alimentaire mondial, affilié à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a déclaré que les habitants de la bande de Gaza « souffrent de conditions sans précédent ressemblant à la famine ».

La FAO a souligné que « l’ensemble de la population de la bande de Gaza, qui s’élève à deux millions 200 000 personnes » est classée parmi « les trois principales catégories de la famine ».

Beth Bechdol, directrice générale adjointe de l’organisation, a affirmé que « la population de Gaza souffre de niveaux sans précédent d’insécurité alimentaire aiguë et de famine », notant que « les conditions à Gaza ressemblent à la famine ».

Elle a expliqué que « tous les citoyens de la bande de Gaza, soit environ 2,2 millions de personnes, appartiennent à l’un des trois niveaux de faim, qui vont de « l’urgence à la crise et au désastre », soulignant que ces conditions « n’ont jamais été observées par la FAO auparavant dans n’importe quel pays du monde. »

B. Bekdol a noté que « ce qui est inquiétant, c’est qu’un nombre croissant de personnes à Gaza sombrent dans la famine et qu’au moins 25 % de la population de la bande de Gaza a atteint les niveaux les plus élevés de faim ». Elle a également indiqué que chaque jour qui passe sans parvenir à un cessez-le-feu ou à une solution au conflit, plonge davantage de personnes dans la faim et leur prive de l’accès à la nourriture, à l’eau et aux services médicaux, regrettant « la difficulté de la présence de l’organisation en première ligne pour apporter tout type de soutien à une production agricole gravement endommagée ou détruite ».

Elle a également souligné la nécessité d’autoriser l’entrée à Gaza pour fournir ce type de soutien humanitaire, expliquant que la FAO a essayé ces derniers mois de donner la priorité aux livraisons d’aliments pour animaux à travers les quelques postes frontaliers ouverts afin que la production animale puisse continuer, mais les tentatives ont été confrontées à de nombreux défis et au rejet de la part du public.

Dans le même contexte, Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a mis en garde contre l’invasion de Rafah par les forces d’occupation israéliennes, qualifiant toute incursion militaire à Rafah, où 1,5 million de Palestiniens sont rassemblés sans autre lieu, de « terrifiante action ». Il estime que l’incursion de l’occupation à Rafah « pourrait exposer un grand nombre de civils, dont la plupart sont des enfants et des femmes, à la mort ou à des blessures ».

Le responsable de l’ONU a souligné que « l’effusion de sang qui s’est produite jusqu’à présent à Gaza nous fait pleinement imaginer ce qui nous attend à Rafah ».

Il a également ajouté que l’incursion à Rafah pourrait signifier « la fin de la maigre aide qui arrivait à Gaza » et que « mener une telle opération à Rafah dans les circonstances actuelles menace de nouveaux crimes ».