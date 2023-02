Entretien téléphonique entre N. Bourita et A. Blinken : Dossier palestinien et « Néguev 2 » abordés

Les entretiens ont porté sur la « solide coopération bilatérale en matière de sécurité et de défense régionales », a tweeté pour sa part A. Blinken. « Nous avons également discuté de mon dernier voyage et de mes rencontres avec des dirigeants égyptiens, israéliens et palestiniens », a-t-il ajouté.

De son côté, Ned Price, porte-parole du département d’Etat affirme, dans un communiqué diffusé aujourd’hui, que les deux chefs de la diplomatie ont abordé, au cours de cet appel téléphonique, « des priorités communes dans les relations bilatérales et des efforts visant à faire avancer la stabilité régionale ». Durant cet entretien, A. Blinken a « salué » le royaume pour son « engagement à promouvoir la paix et la sécurité dans la région, y compris à travers la participation du Maroc au Forum du Néguev », ajoute la même source.

Pour rappel, l’administration Biden a loué, le 6 janvier, le leadership du roi dans le soutien apporté au peuple palestinien. « Le Maroc a une relation unique avec les Palestiniens, bien sûr SM le Roi Mohammed VI est le président du Comité Al-Qods, issu de l’Organisation de la coopération islamique et nous apprécions le rôle du Maroc dans l’aide et l’assistance au peuple palestinien et dans le soutien à la solution à deux États », a indiqué N. Price, porte-parole du département d’Etat US, dans des déclarations à la presse.

Après l’escalade israélienne à Jénine et Gaza et la riposte de la résistance palestinienne, Blinken s’est rendu, lundi et mardi, en Israël et en Cisjordanie, où il a eu des entretiens avec le Premier ministre, Benjamin Nentantahu, et le chef de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. A. Blinken s’est réuni aussi au Caire avec le président Abdelfattah Al-Sissi.