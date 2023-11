Emeutes du Daghestan : L’Occident qui surfe sur la vague de Gaza dénoncé par V. Poutine

« Quand on voit les images d’enfants morts, ensanglantés, des femmes, des vieillards, évidemment on a le cœur serré, mais nous ne devons pas suivre les émotions », a déclaré Vladimir Poutine le 30 octobre au soir, au lendemain de troubles anti-israéliens dans le Daghestan, lors d’une réunion extraordinaire impliquant les principaux responsables de la sécurité russe.

« Il faut bien comprendre qui est derrière la tragédie du Proche-Orient », a esquissé le président russe. «C’est aujourd’hui très clair, les commanditaires agissent de façon ouverte: les élites des Etats-Unis et de leurs satellites sont les principaux bénéficiaires des instabilités dans le monde », assure le maitre du Kremlin. « Les Etats-Unis cherchent à maintenir leur dictature mondiale, et sous forme de chaos, c’est plus facile de le faire », a-t-il fustigé. « Derrière la tragédie des palestiniens, derrière l’Ukraine, l’Afghanistan, l’Irak, la Syrie, on voit l’élite dirigeante des Etats-Unis et de leurs satellites. Ce sont eux qui imposent leurs bases militaires partout dans le monde », a martelé V. Poutine.

Regrettant que les Etats-Unis « discréditent les pays qui appellent à un cessez-le-feu » à Gaza, le dirigeant russe a réitéré la position russe sur le sujet. « La clé de la résolution du conflit est la création d’un Etat palestinien pleinement souverain et libre ».

« Visiblement les événements de Makhatchkala hier soir ont été provoqués par les réseaux sociaux et visiblement par la main des services ukrainiens ou des services occidentaux », a-t-il accusé, y voyant une tentative de provoquer des pogroms en Russie. V. Poutine a estimé qu’aucune agression n’aiderait la Palestine, et tenu à assurer que la Russie faisait « le maximum » pour lui venir en aide. « Je souhaite attirer l’attention des responsables de toutes les régions, des chefs des forces de l’ordre et des services spéciaux sur la nécessité de prendre des mesures fermes, opportunes et claires pour protéger l’ordre constitutionnel russe », a-t-il réclamé.

Le président russe avait averti les dirigeants des communautés religieuses russes, le 25 octobre, de risques d’ingérences et de tentatives de semer la discorde en Russie. Le 29 octobre au soir, une foule a pris d’assaut l’aéroport de Makhatchkala, dans la république du Daghestan, à la recherche de passagers en provenance d’Israël. Les forces de l’ordre ont annoncé avoir interpellé 60 personnes. Les autorités locales ont accusé la chaîne Telegram Outro Daghestan («Daghestan Matin») d’avoir fomenté cette émeute.