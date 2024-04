E. Raïssi au Pakistan : Le Président iranien met en garde Israël…

À cette occasion, il a évoqué les frappes de représailles iraniennes contre Israël le 13 avril, en réponse à l’agression du régime sioniste contre la section consulaire de l’ambassade d’Iran en Syrie. Soulignant que l’Iran avait puni Israël pour son attaque contre la section consulaire de l’ambassade d’Iran à Damas, en violation de toutes les lois et conventions internationales, ainsi que la Charte des Nations unies, le président Raïssi a martelé que « si le régime sioniste commet une autre erreur en lançant une autre agression contre le sol iranien, la situation sera différente cette fois et on ne sait pas exactement ce qui restera d’Israël après une telle erreur. »

Dans le cadre de l’opération Vraie Promesse, l’Iran a lancé le 13 avril des centaines de drones et de missiles sur les territoires occupés par Israël en réponse à l’agression du régime sioniste contre la section consulaire de l’ambassade d’Iran dans le quartier Mezzeh de la capitale syrienne le 13 avril. Les frappes aériennes israéliennes sur la section consulaire de l’ambassade d’Iran à Damas ont tué deux généraux de la force Qods du CGRI, le général de brigade Mohammad Reza Zahedi et le général Mohammad Hadi Haji Rahimi, ainsi que cinq de leurs officiers qui les accompagnaient.

« Le soutien américain et occidental au régime sioniste qui a tué et blessé de plus de 100 000 Palestiniens à Gaza prouve aujourd’hui que les plus grands violateurs des droits de l’homme ne sont que les États-Unis et les Occidentaux, et que leurs allégations de défendre les droits de l’homme sont fallacieuses », a souligné E. Raïssi. Ajoutant que la Palestine est la question primordiale du monde musulman et de l’humanité, et a souligné que la Résistance palestinienne réussirait enfin à libérer la Palestine, Gaza et Al-Qods occupée. « Aujourd’hui, la nation iranienne se dresse contre la corruption, les exigences excessives et l’oppression du régime sioniste, et continuera de le faire », a -t-il ajouté.

« Les nations iranienne et pakistanaise ont défendu le peuple palestinien opprimé et poursuivront ce chemin avec fierté », a-t-il encore réaffirmé.