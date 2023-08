Durabilité : La CFCIM et son Kluster partenaires de la 5ème édition d’EDF Pulse Africa

Pour cette nouvelle édition, EDF souhaite maintenir et renforcer sa tournée africaine « EDF Pulse Africa Tour » en vue de la sélection des projets au plus près du terrain. EDF souhaite également reconduire son programme d’accompagnement « EDF Pulse Africa Accelerator » dédié à l’accélération de l’activité des PME et start-ups du continent. Les PME et start-ups marocaines sont invitées à participer à cet appel à projets divisé en 3 Catégories : Production décentralisée bas carbone, Efficacité énergétique et solution de consommation bas carbone et décarbonation par le digital.

Fort du succès d’EDF Pulse Africa Tour lors des éditions précédentes, EDF reconduit et renforce le principe de sélection de projets avec l’organisation de finales « régionales ».

À l’issue d’une pré sélection via la plateforme en ligne www.africa-pulse.edf.com, l’ensemble des candidats présélectionnés seront invités à défendre leur projet devant un jury d’experts régionaux dans 6 pays africains (Afrique du Sud, Cameroun, Côte d’Ivoire, Kenya, Maroc et Mozambique). Ces événements seront organisés en partenariat avec des incubateurs africains et des partenaires institutionnels. Les 6 finalistes régionaux issus de la tournée « EDF Pulse Africa Tour » défendront leur projet lors de la Grande Finale à Paris au mois de décembre. Pour cette 5 ème édition, outre des dotations pour le développement de projets allant de 10 à 20 000 euros, les lauréats bénéficieront d’un accompagnement personnalisé du Groupe EDF par le biais de son programme d’accélération « EDF Pulse Africa Accelerator ». Ce plan d’accompagnement complet permettra aux entreprises de développer leurs solutions bas carbones auprès de clients ou partenaires d’EDF en Afrique. Le Kluster CFCIM, programme d’accompagnement de start-up, se déclare fier de mettre son expertise au service de ce challenge, notamment en préparant les startups sélectionnées au pitch final qui se tiendra devant un jury d’experts le 12 octobre prochain.