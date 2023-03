D. Trump en pré-campagne : L’ennemi des USA est interne, assure-t-il

Donald Trump a donné un grand meeting de campagne dans la ville de Waco au Texas, le 26 mars. Il a tancé les hauts cadres des deux partis de gouvernement aux Etats-Unis, les qualifiant de « plus grande menace » pour le pays. Isolé, l’extrait a rencontré un grand écho sur internet. « On m’a demandé l’autre jour […] « Quel est notre plus grande menace ? C’est la Chine, sûr ? C’est la Russie ? « . J’ai dit « Non, notre plus grande menace sont les politiques de haut niveau qui gouvernent les Etats-Unis : Mitch McConnell, Nancy Pelosi, [Chuck] Schumer, [Joe] Biden, le département de la Justice », a-t-il déclaré sous les applaudissements. « C’est ce qui empoisonne notre pays. Je peux faire des choses avec la Chine, j’ai fait le plus grand accord de commerce de l’Histoire avec la Chine », a-t-il encore ajouté.

La campagne de D. Trump pour l’investiture républicaine est clairement orientée contre les élites des partis au pouvoir. Dans un précédent discours à un rassemblement conservateur, il a déclaré qu’il oblitérerait « l’Etat profond » et s’est présenté comme l’alternative aux démocrates « bellicistes » et aux « fanatiques et imbéciles » de son propre parti. « Nous avions un Parti républicain dirigé par des monstres, des néoconservateurs, des mondialistes, des partisans fanatiques de l’ouverture des frontières et des imbéciles », avait-il fustigé en nommant plusieurs figures historiques des républicains.

Mais un nouvel écueil est placé sur sa route, il a annoncé la semaine précédente qu’il risquait une arrestation imminente dans une affaire de paiement d’une actrice X avant sa victoire en 2016. La justice cherche à déterminer si D. Trump s’est rendu coupable de fausses déclarations, d’une infraction, ou de manquement aux lois sur le financement électoral – un délit pénal – en ayant versé de l’argent à l’actrice pour acheter son silence. Sur l’affaire, D. Trump a déclaré à ses partisans qu’il s’agissait de « quelque chose qui n’est ni un crime, ni un délit, ni une liaison » et a dénoncé une « chasse aux sorcières ».