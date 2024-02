Cybersécurité : Le Conseil des ministres arabes des TIC approuve la Stratégie élaborée par l’AICTO

L’élaboration d’une Stratégie régionale de cybersécurité était une recommandation de la quatrième session du Sommet arabe de développement économique et social tenue à Beyrouth, République libanaise, en 2019, indique le conseil.

Le développement de la Stratégie arabe de cybersécurité s’inscrit dans la mise en œuvre de plusieurs actions régionales initiées par l’AICTO visant à renforcer la coopération arabe dans le domaine des technologies de la communication et de l’information, notamment dans la mise en œuvre des résultats et recommandations de l’Agenda numérique arabe 2023-2033 et de la vision arabe pour l’économie numérique.

La Stratégie arabe de cybersécurité repose sur la vision stratégique suivante : vers une société arabe sûre intégrée dans l’économie numérique mondiale, avec des solutions et des compétences auto-suffisantes soutenant la confiance numérique et protégeant l’espace cybernétique arabe.

Dans la période à venir, l’AICTO collaborera avec toutes les parties prenantes régionales et internationales, ainsi qu’avec des partenaires des secteurs public et privé, afin de mettre en œuvre les divers volets de travail définis dans cette stratégie.