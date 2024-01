Consécration : M. A. Zariat lauréat du Prix de l’entrepreneur social de l’année 2024 au WEF

Chaque année, la Fondation Schwab pour l’entrepreneuriat social identifie les innovateurs sociaux les plus inspirants à travers le monde. Cette distinction, attribuée lors d’une cérémonie prestigieuse organisée le 17 janvier 2024 à Davos, reconnaît les efforts remarquables d’Amine Zariat dans le domaine de l’inclusion sociale à travers le sport au Maroc et en Afrique. Cette reconnaissance internationale souligne l’impact significatif de son travail sur le continent.

Tibu Africa, sous la direction d’A. Zariat, a établi un modèle intégré de développement social et économique basé sur le sport, aligné sur l’ambition du Maroc de bâtir un « État Social » inclusif. Un modèle aujourd’hui dupliqué dans plusieurs pays africains.

Fondée en 2011, l’ONG s’est affirmée comme un laboratoire social pionnier, déployant des innovations sociales basées sur le sport. Ses programmes visent à offrir des opportunités éducatives et de leadership aux jeunes, en particulier dans les régions défavorisées, contribuant ainsi à l’émancipation et à l’autonomisation des jeunes et des femmes.

Le Prix « Social entrepreneur of the year 2024 » met en lumière des leaders exceptionnels qui réfléchissent et mettent en place des solutions innovantes pour libérer le potentiel des communautés. La reconnaissance de l’engagement d’A. Zariat par la Fondation Schwab et le World Economic Forum confirme l’importance croissante de l’innovation sociale dans la construction d’un avenir meilleur et plus inclusif.