Concentration médiatique : Les journalistes de l’Agi en colère

Le septuagénaire, éditeur de trois quotidiens de droite et d’extrême droite (Libero, Il Giornale, Il Tempo) et parlementaire de la Ligue, cherche à faire main basse sur l’Agi, fondée en 1950, sans appel d’offres. Contre 40 millions d’euros l’agence qui reçoit des fonds publics pourrait enrichir le portefeuille médiatique d’A. Angelucci.

Alessandra Constante, secrétaire de la Fédération nationale de la presse italienne, met le curseur sur le conflit d’intérêt que peut soulever la vente par le groupe Eni de l’Agi au député. « Angelucci est un élu de la Ligue, et l’Eni est contrôlé par le ministère de l’Économie, dirigé par (Giancarlo) Giorgetti, membre de la Ligue. L’Italie est en train de perdre le droit des citoyens à être correctement informés », s’alarme-t-elle.

Suite à la lettre envoyée par une délégation du Parti démocrate à la Commission européenne, les salariés de l’Agi espèrent, tout de même, que la nouvelle loi européenne sur la liberté des médias permettra de protéger l’indépendance de l’agence de presse. D’autant que la Rai, télévision publique, est dominée par le gouvernement Meloni.

Au Burkina Faso, au moins 73 personnes ont été tuées à Tawori, dans l’est du pays. L’attaque a eu lieu dimanche 31 mars et a été revendiquée par le Jnim (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans), organisation terroriste liée à al-Qaïda. Parmi les victimes, des dizaines de civils, mais aussi des militaires et des Volontaires pour la défense de la patrie.