Charnier d’Al-Shifa : 280 cadavres exhumés par les Palestiniens

A la veille de la Pâque juive, B. Netanyahu confirme une fois de plus qu’il persiste dans son aveuglement. « Nous lui porterons de nouveaux coups durs et cela arrivera bientôt. Dans les prochains jours, nous augmenterons la pression militaire et politique sur le Hamas, car c’est le seul moyen de libérer nos otages et de remporter notre victoire », a-t-il déclaré dans une vidéo. Cette projection qui installe l’entité sioniste au banc des nations pour le génocide qu’elle persiste à perpétrer en plein jour dans la bande de Gaza intervient à l’heure où Washington a décidé de couvrir son « protégé » au Machrek en lui accordant pas moins de 26 milliards de dollars de plus. Et comment en serait-il autrement lorsque Washington réaffirme que la sécurité d’Israël relève de la sécurité US. En face, les Palestiniens que l’aveuglement politique et stratégique israélien persiste à vouloir gommer de l’histoire régionale, comme de la géographie, continuent à pleurer leurs martyrs. Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé dimanche un nouveau bilan de 34 097 martyrs depuis le 7 octobre. En 24 heures, au moins 48 morts supplémentaires ont été recensés, selon un communiqué du ministère qui fait état de 76 980 blessés en plus de six mois de guerre. Mais il y a pire ! Mahmoud Basal, porte-parole de la Défense civile dans la bande de Gaza, a annoncé que les corps de plus de 150 martyrs du massacre de Khan Younes avaient été retrouvés après le retrait de l’occupation, faisant état d’environ 500 autres disparus. Basal a expliqué que la disparition d’environ 2 000 Palestiniens de la bande de Gaza a été enregistrée après le retrait de l’occupation des zones de la bande de Gaza, notant qu’on ne sait pas s’ils ont été détenus ou enterrés. Le porte-parole de la Défense civile a également affirmé que l’occupation israélienne recourt aux disparitions forcées contre la population de la bande de Gaza, de manière systématique et délibérée, en enterrant avec les bulldozers des dizaines de corps avant de se retirer des zones de la bande. Il a déclaré que l’armée d’occupation israélienne accorde la sécurité aux Palestiniens, puis les tue directement quelques minutes plus tard, ajoutant que le plus grand nombre de victimes des charniers et des attaques contre les hôpitaux sont des femmes et des enfants.

M. Basal a décrit ce qui se passe dans la bande de Gaza comme un « nettoyage ethnique ». « Ce qui s’est passé à Gaza ne s’est jamais produit auparavant dans l’histoire de l’humanité et que les armes utilisées n’ont jamais été utilisées auparavant », a-t-il souligné. Selon le porte-parole de la Défense civile, de nombreux corps des martyrs avaient été déshabillés avant d’être tués.

Rappelons que les forces d’occupation israéliennes ont attaqué l’hôpital Nasser et tué des dizaines de personnes qui s’étaient réfugiées dans le complexe médical en février, après des jours de bombardements intenses. Elles ont attaqué Khan Younes – la deuxième plus grande ville de la bande de Gaza – début décembre, obligeant les habitants à fuir leurs maisons. Le dernier décompte fait état de 280 cadavres exhumés…

Le 7 avril, l’armée d’occupation israélienne a annoncé avoir retiré ses forces terrestres de Khan Younes. Depuis lors, les Palestiniens déplacés rentrent chez eux après des mois d’agressions israéliennes, qui ont laissé une grande partie de la ville en ruines.

Face à autant d’atrocités, la résistance palestinienne persiste dans ses opérations contre la soldatesque sioniste. A Beit Hanoun, dans le nord de l’enclave que l’armée sioniste a assuré avoir « nettoyé » du Hamas, les Brigades d’Al-Aqsa sont toujours actives. Dans la journée de lundi, un soldat israélien a été visé par un sniper de cette faction de la résistance. En plus, un bulldozer D-9 en activité dans la zone a aussi été visé par un missile local, Al-Yacine 105, tiré par les combattants du bras armé du Hamas. Autant dire que l’éradication de la résistance palestinienne relève de la chimère. Et donne plus d’écho au constat établi par Y. Brik, ex-général de l’armée sioniste qui annonce déjà la défaite d’Israël…