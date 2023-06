BioNtech poursuivi en Allemagne : Le Covid a mis les big-pharma dans de sales draps

Après la France et d'autres pays, c'est en Allemagne qu'un fabricant de vaccins anti-Covid va être jugé. Le procès de BioNtech qui devait s'ouvrir lundi 12 juin, devant un tribunal de Hambourg, a été ajourné. Une Allemande, qui s'est vu administrer le vaccin, demande des dommages et intérêts pour les effets secondaires durables dont elle affirme être victime. Le cabinet d'avocats de la plaignante a demandé que le juge soit récusé pour partialité et que l'affaire soit entendue par un groupe de magistrats à la place. Le procès a donc été interrompu pour des raisons de procédure, mais doit reprendre dans quelques jours.