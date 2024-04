B.D Faye nomme O. Sonko chef de gouvernement : Un attelage pour réussir les ruptures ?

B.D. Faye a nommé mardi soir au poste de Premier ministre O. Sonko, figure clé de son élection, selon un décret lu à la télévision publique (RTS). « M. Ousmane Sonko est nommé Premier ministre », indique ce décret lu par Oumar Samba Bâ, secrétaire général de la présidence de la République. « Je mesure l’importance de la confiance qu’il (le président Faye) a placée en ma personne », a déclaré sur la RTS Ousmane Sonko, en le remerciant et en lui garantissant sa « loyauté » et son « dévouement ».

Le fondateur du parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), qui n’a pas pu être candidat à la présidentielle, trouve ainsi sa place dans les institutions. Il n’était pas question de laisser B.D Faye, son candidat de substitution, gouverner seul et assumer « cette lourde tâche », comme il l’a expliqué dans une première allocution mardi soir. « Lors du meeting qui a clôturé notre campagne électorale, j’ai dit que nous travaillons tous à faire élire le président Bassirou Diomaye Faye. Il ne sera pas question de le laisser seul assumer cette responsabilité. Je voudrais dire aux Sénégalais, à chacun et chacune, où qu’il se trouve, que ce projet est le sien. Et que chacun devra donner le meilleur de lui-même pour que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes assignés pour le Sénégal et non pas pour le président », a déclaré O. Sonko. « À la tête de l’équipe que nous allons former, nous donnerons tout ce que nous avons et ne ménagerons aucun effort pour atteindre ce que nous avons promis au peuple sénégalais, c’est-à-dire la rupture, le progrès et le changement définitif dans le bon sens », a-t-il encore promis.

O. Sonko, silencieux tout au long de la cérémonie d’investiture, avait été acclamé lors de son arrivée et remercié après la cérémonie de prestation de serment : « Sonko djeredef !» (« Merci Sonko ! »), ont scandé en choeur plusieurs centaines d’invités.

Sonkopartage ainsi désormais le contrôle de l’exécutif, et a donc maintenant la charge de coordonner la politique publique ainsi que de conduire les équipes qui devront travailler à la réalisation des objectifs fixés. « Ce projet est celui de tous les Sénégalais», a insisté le nouveau Premier ministre, avant de promettre la nomination du reste de l’équipe de ce tandem Sonko-Diomaye dans les prochaines heures. Il a prévenu dès mardi soir qu’il n’était pas question « de se partager un gâteau ».

Dans la même soirée, Mary Teuw Niane, ancien ministre de l’Enseignement supérieur sous Macky Sall, mais qui avait rejoint la coalition Diomaye Président pendant la campagne, a été nommé au poste de directeur de cabinet du chef de l’État. Et Oumar Samba Ba a été reconduit dans ses fonctions de secrétaire général de la Présidence, poste qu’il occupait déjà sous le régime de M. Sall.