Air Defender 2023 : Moscou met en garde la coalition atlantique

Toute tentative de créer une menace à la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Russie ne restera pas sans conséquence, a déclaré mercredi Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe. Elle a ainsi commenté la tenue par les pays de l’Otan des manœuvres Air Defender 2023

« Washington et ses alliés élaborent des plans opérationnels d’hostilités contre un adversaire comparable. Il est en somme clair qui est sous-entendu, vous le savez. Les cibles d’exercice durant ces dernières décennies ont toujours été définies par l’Otan comme la Russie « , a ajouté la diplomate russe.

Officiellement, les plus grands exercices de déploiement aérien de l’histoire de l’Alliance, en cours jusqu’au 23 juin, ne sont pas dirigés contre la Russie. Cependant, Olaf Scholz, chancelier allemand, a évoqué le 16 juin, lors de sa courte visite sur la base aérienne de Jagel, le conflit en Ukraine, en disant que ces exercices « sont un message fort en ces temps actuels ». Et d’estimer, devant la presse, qu’Air Defender était le signe que l’Allemagne et ses alliés étaient « bien préparés ».

Conçu en 2018, l’événement réunit 10.000 soldats et 250 avions de 25 pays, dont plus de 100 avions américains. Il se déroule sur des bases aériennes en Allemagne, aux Pays-Bas et en République tchèque.