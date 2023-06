Air Defebder 2023 : L’Otan à ailes déployés

Voilà en quoi consiste le scénario établi pour ces exercices militaires aériens des dix prochains jours : l’Est de l’Allemagne est sous occupation d’une alliance militaire étrangère, les livraisons d’énergie du pays sont réduites, des campagnes de désinformation se multiplient et Berlin appelle l’Otan à l’aide… Ces gigantesques exercices organisés par l’Allemagne sont centrés sur la défense du continent européen et se concentrent sur la défense de la frontière orientale de l’Otan, c’est-à-dire la ligne de contact avec l’Ukraine, la Biélorussie et la Russie. Avec l’organisation de cet entraînement aérien, Allemagne confirme son rôle croissant au sein de l’Otan.

Berlin s’implique depuis un an de manière beaucoup plus active dans cette alliance militaire. Et le pays a relevé son budget de la défense à un niveau inégalé, livre des armes à Kiev et a initié l’an dernier un projet de système européen de défense aérienne avec quinze autres pays de l’Otan. C’est le fameux « changement d’époque » annoncé par le chancelier Olaf Scholz. Un chancelier qui suivra, en fin de semaine, une partie de ces exercices miliaires.

Ces manœuvres – les plus importantes depuis les premières effectuées par l’Otan en 1951 – sont en préparation depuis deux ans, mais le général Ingo Gerhartz qui commande l’armée de l’air allemande, affirme que l’idée date de sa prise de commandement de la Luftwaffe en 2018. Il n’y a donc pas de lien préalable avec la guerre en Ukraine, mais en réalité cet exercice baptisé Air Defender 2023 semble avoir connu une récente augmentation des intentions de participation.

Et une des grandes priorités de cet exercice majeur est de démontrer la capacité d’intégration de l’armée de l’US Air Force dans le dispositif de défense du continent européen : une centaine d’aéronefs – soit près de la moitié des avions engagés dans ces grandes manœuvres – appartiennent à la garde nationale aérienne des États-Unis. Ils proviennent de 42 États, plus que ce qui était initialement envisagé, d’après des sources militaires.

Il y a donc en partie de la part de l’Otan une volonté, comme lors de chaque manœuvre importante, de démontrer la capacité d’action de l’Alliance et c’est particulièrement le cas cette fois-ci puisqu’en plus des trois zones d’exercices au-dessus de l’Allemagne, sont aussi prévues des missions de sécurisation de la frontière orientale de l’Alliance, c’est-à-dire face à la Russie.