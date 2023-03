8 mars : “Ynna Women Awards » lancée

Pour célébrer la journée internationale des droits des femmes, YNNA a lancé la plateforme web ‘Ynna Women Awards’ (YWA), un concept à travers lequel le groupe consacre les efforts et l’engagement des collaboratrices dans le développement de leur environnement socio-économique, annonce le Groupe dans un communiqué.

Depuis sa création par Feu Miloud Chaabi, YNNA place la femme au cœur de ses priorités et la considère comme étant une richesse indispensable et une partie prenante de la culture du groupe, affirme le communiqué, soulignant que cette démarche se concrétise à travers la féminisation des postes à responsabilité, notamment dans la direction générale de plusieurs filiales clé. Il a, dans ce sens, rappelé que la majorité des postes de top management d’YNNA est occupée par des femmes, citons à titre d’exemple la présidente, la Secrétaire Générale, ainsi que plusieurs DG (Chaabi Lil Iskane, Afrique câbles, Grand Mogador Casablanca, Institut al Al qalam…).

“La stratégie de croissance du groupe a toujours été axée sur la parité et la promotion du leadership féminin, il se positionne comme un modèle de management au Maroc et en Afrique. D’ailleurs, YNNA a été finaliste du “Gender Leader of the Year” lors de l’Africa CEO Forum Awards 2019. Je rappelle que le groupe a instauré un système de parité de ses ressources et a fait de cet engagement une partie intégrante de son ADN, puisque 47% de ses effectifs sont des femmes, dépassant ainsi largement la moyenne nationale”, a déclaré Sarah Kerroumi, secrétaire générale d’YNNA, citée dans le communiqué.

Fortement impliqué dans la parité et l’égalité des genres, YNNA était l’un des premiers groupes à avoir soutenu le programme “Morocco for diversity”. À cette occasion, YNNA s’était engagé à garantir l’égalité des chances dans le processus de recrutement au sein des filiales quelle que soit la nature du métier. Cette première édition des “Ynna Women Awards” (Ynna : maman en berbère), a primé 9 femmes dans 9 catégories et qui ont été désignées par vote de l’ensemble des collaborateurs et qui ont été célébrées lors d’une cérémonie. YWA sera une plateforme d’échange permanente avec les femmes du groupe, à travers : une boite à idées afin d’améliorer leurs conditions, des rencontres régulières, et des formations en lignes pour maintenir le lien entre les collaboratrices des différentes filiales et villes.