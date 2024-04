23ème réunion du CEPA : L’Université Al Akhawayn d’Ifrane se penche sur l’IA et le développement

Depuis 2012, l’Université Al Akhawayn, qui est un observateur permanent auprès du CEPA a participé aux discussions et délibérations des experts et a fourni une contribution (note technique) sur la manière dont la technologie pourrait servir l’objectif de bonne gouvernance dans les pays en développement.

Dans un communiqué, l’AUI note que ses contributions ont toujours été discutées lors de la séance plénière et, parfois, incluses dans les recommandations finales du CEPA à l’ECOSOC et à l’Assemblée générale des Nations unies. La même source a précisé que cette année, la contribution de l’Université Al Akhawayn sera présentée par le Pr. Driss Kettani et portera sur “l’intelligence artificielle pour le développement: perspectives, défis et menaces”.

CEPA est un comité consultatif technique des Nations unies qui étudie et formule des recommandations pour améliorer les structures et les processus de gouvernance et d’administration publique pour le développement. Le Comité, qui se réunit chaque année, en avril, pendant une semaine au siège de l’ONU à New York, rassemble de nombreuses personnalités et groupes influents aux niveaux national et international. De nombreuses décisions et événements importants dans le monde, liés à l’e-gouvernement, à l’AI4D et à la transformation numérique, sont pris lors de cette réunion.

Les résultats de cette rencontre sont utilisés par l’UNDESA pour orienter l’analyse des tendances, problèmes et priorités de l’administration publique au niveau mondial, notamment en ce qui concerne le programme de développement durable à l’horizon 2030, et pour soutenir la mise en œuvre et les examens des progrès des Objectifs de Développement Durable (ODD).