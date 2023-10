Washington tance Doha : Le Hamas dans le viseur de l’Oncle Sam

Citant quatre diplomates proches des discussions, le journal US rapporte que l’accord a été conclu lors d’une récente réunion à Doha entre Anthony Blinken, secrétaire d’État et cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, émir du Qatar. A.Blinken avait mis en garde Doha qui héberge un bureau du chef du bureau politique du mouvement, Ismail Haniyeh contre ses relations étroites avec le Hamas.

« Les choses ne peuvent pas continuer comme d’habitude avec le Hamas », lui avait dit A. Blinken.

Ces responsables, qui ont parlé sous couvert de l’anonymat, ont déclaré pour le quotidien américain qu’il n’a pas encore été décidé si cet accord conduisait à un déplacement massif des dirigeants du Hamas du Qatar, où ils ont longtemps maintenu un bureau politique dans la capitale, ou s’il conduirait à un exode plus restreint de ses dirigeants.

L’accord est « une tentative d’atteindre un équilibre entre l’objectif à court terme de l’administration Biden, qui est de sauver le plus grand nombre possible de prisonniers, et son objectif à long terme, qui est de tenter d’isoler le Hamas, à la suite de l’opération Déluge d’Al-Aqsa », selon ce que rapporte le journal américain. Compte tenu de ses bonnes relations avec les gouvernements occidentaux et avec le Hamas, le Qatar joue un rôle clé dans les négociations visant à libérer les prisonniers israéliens.

Doha a averti, mercredi, que toute invasion terrestre israélienne de Gaza compliquerait les efforts de libération des prisonniers, notant que certains progrès avaient été réalisés à cet égard. Les médias israéliens ont annoncé qu’ Israël avait indiqué aux médiateurs qu’il était prêt à offrir une contrepartie en échange de la libération de ses prisonniers à Gaza.