Vive tension en Cisjordanie occupée : Des colons s’en prennent aux biens palestinien à Huwara

Ces agressions ont commencé à embarrasser les pays occidentaux. La Grande-Bretagne a imposé, lundi 12 février, des sanctions contre quatre colons impliqués dans des agressions contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée. Le ministère britannique a indiqué que Londres avait imposé des sanctions contre quatre colons extrémistes pour leur association aux hostilités et à la violence contre les Palestiniens en Cisjordanie. Et d’ajouter que « ces sanctions imposent des restrictions financières et de voyage pour lutter contre la violence continue des colons qui menace la stabilité de la Cisjordanie ».

« Au cours d’une année, des colons extrémistes ont commis des actes de violence d’une ampleur sans précédent en Cisjordanie », a encore ajouté le département piloté par David Cameron. « Ces colons menacent les Palestiniens, vu qu’ils utilisent souvent des armes, et forcent les Palestiniens à quitter des terres qui leur appartient légalement ». Et de qualifier de « comportement illégal et inacceptable » les agressions des colons.

« Il est du devoir d’Israël de prendre des mesures plus fortes et de mettre fin à la violence des colons… Le plus souvent, nous constatons que les engagements et les promesses pris ne sont pas tenus », regrette le ministère britannique des Affaires Etrangères.

Parmi les quatre colons soumis aux sanctions britanniques figure Moshe Sharvit, décrit comme « un colon extrémiste qui a menacé, harcelé et agressé les bergers palestiniens et leurs familles dans la région de la vallée du Jourdain ».

« En octobre 2023, vingt familles ont fui après que Sharvit s’en est pris aux habitants et leur a donné cinq heures pour partir », précise le communiqué.

Le communiqué mentionne également le nom de Yenon Levy, à qui les États-Unis ont également imposé des sanctions. Il est accusé d’avoir dirigé un groupe de colons autour de l’avant-poste de la colonie Mitrim, « dont les colons ont eu recours à la violence physique et à la destruction de propriétés pour déplacer les Palestiniens ».

Le communiqué a par ailleurs cité D. Cameron qui a déclaré qu’« Israël doit prendre des mesures plus résolues et mettre fin à la violence des colons ». Concernant Gaza, le ministre a appelé Israël à réfléchir sérieusement avant d’entreprendre toute autre action contre Rafah: « Nous pensons qu’il est impossible de mener une guerre parmi autant de personnes. Ils n’ont nulle part où aller ». « Nous sommes très préoccupés par cette situation et nous voulons qu’Israël s’arrête et réfléchisse très sérieusement avant de prendre de nouvelles mesures. Mais par-dessus tout, ce que nous voulons, c’est un arrêt immédiat des combats qui mènera à un cessez-le-feu », a-t-il ajouté.