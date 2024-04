Un tanker britannique visé en mer Rouge : Les forces yéménites abattent aussi un MQ9 US

Les forces armées yéménites ont annoncé, vendredi 26 avril, le ciblage d’un navire britannique en mer Rouge et la destruction d’un avion américain dans le gouvernorat de Saada, et ce en soutien au peuple palestinien et en riposte à l’agression américano-britannique contre le Yémen, a rapporté l’agence de presse yéménite Saba.