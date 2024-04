Les Brigades Al-Fajr perdent deux commandants au sud Liban : Le Hezbollah les venge…

A rappeler que la veille vendredi, les Brigades Al-Fajr, branche militaire de la Jamaa islamique au Liban, avaient annoncé dans la soirée le martyr de deux de leurs dirigeants, alors qu’ils accomplissaient leur devoir jihadiste, lors d’un raid israélien qui les a visés sur la route de Sarira, à Maidoun, dans la Bekaa libanaise occidentale. Les Brigades Al-Fajr ont déclaré dans un communiqué que les deux martyrs étaient Musaab Saeed Khalaf et Bilal Mouhammad Khalaf de Akkar, dans le nord du Liban, soulignant « qu’ils se sont levés pour défendre leur peuple dans le sud et soutenir le peuple palestinien ».

La Jamaa a affirmé « la poursuite de la lutte contre l’ennemi sioniste et du soutien au peuple palestinien », lors d’une réception publique massive des corps de trois de ses martyrs dans la ville de Saida, au début du mois dernier.

En réponse à cet assassinat, qu’elle a qualifié de « lâche », le Hezbollah a annoncé avoir pris pour cible le site Habushit et le quartier général de la brigade Hermon 810 dans la caserne Maale Golan, avec des dizaines de roquettes. Sur le front sud, les clivages confessionnels ont tendance à s’effacer face à l’ennemi sioniste. Ce qui inquiète au plus haut degré non seulement les seuls cercles militaires, mais aussi les observateurs israéliens. Dans ce cadre, le journal Haaretz impute tous les échecs sur le front libano-palestinien à Benyamin Netanyahu au pouvoir depuis plusieurs années. « La lâcheté et les atermoiements de Netanyahu ont permis au Hezbollah de s’armer de dizaines de milliers de missiles, y compris de missiles à longue portée, que l’on pensait que l’organisation n’utiliserait pas, mais en fait le Hezbollah est en train d’écraser la Galilée », a écrit l’analyste Nehemiah Shtersler. « Sa lâcheté et ses atermoiements sont les raisons pour lesquelles la guerre s’est poursuivie pendant 203 jours sans fin, au lieu de lancer une courte guerre éclair avec toute sa force…Alors que le monde est encore traumatisé par les horribles vidéos du 7 octobre, nous sommes plongés dans une guerre longue et chancelante pour qu’il reste au pouvoir », ajoute-t-il.

Dès lors, a-t-il regretté, « de cette manière, il a agi à l’encontre de la stratégie fondamentale d’Israël, qui recourt toujours à des guerres courtes, partant du principe qu’un petit pays, dépendant de l’opinion mondiale et de l’approvisionnement en armes des États-Unis, ne peut pas mener une guerre longue et, en fait, chaque jour qui passe aggrave notre situation dans le monde, il augmente le boycott à notre encontre, nuit à notre force économique et nous pousse à mettre fin à la guerre sans parvenir à aucun résultat ».