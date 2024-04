Soutien militaire russe à l’Iran : Inquiétudes à Tel-Aviv…

L’agence a attiré l’attention sur l’annonce du ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu, lors de sa rencontre avec son homologue iranien Mohammad Reza Ashtiani, vendredi à Astana, capitale kazakhe, que « la Russie est prête à élargir sa coopération militaire mutuellement bénéfique avec l’Iran ».

Selon l’agence, Israël craint les implications de l’expansion des relations de défense entre Moscou et Téhéran, en particulier à un moment où l’entité sioniste et l’Iran semblent plus proches que jamais d’une guerre totale.

L’agence a cité Shai Har Zvi, ancien responsable du ministère israélien des Affaires stratégiques, qui assure que « la Russie semble prête à fournir à l’Iran des avions de combat Sukhoi Su-35 pour moderniser son armée de l’air, en plus du système de la défense aérienne avancée S-400 » , ajoutant que « Moscou travaille également avec l’Iran sur la guerre électronique et le partage de renseignements, en plus de l’aider à lancer des satellites espions ». Il a aussi noté que la Russie est « un adversaire d’Israël, car elle soutient l’axe qui se bat contre nous », soulignant que « l’importance du rôle de Moscou augmentera à mesure que le conflit entre Israël, l’Iran et les différents groupes armés qui lui sont alliés s’intensifiera dans la région ».

Amos Gilad, général de réserve et ancien responsable du ministère israélien de la Défense, a signifié de son côté que « la Russie et l’Iran sont devenus plus proches que jamais grâce à la guerre en Ukraine », ajoutant que « les Russes peuvent désormais leur fournir une technologie très importante qui représenterait une amélioration majeure des capacités iraniennes ».

La Russie et la Chine ont exprimé leur volonté d’élargir et de renforcer leur coopération militaire avec l’Iran, en marge d’une réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai tenue au Kazakhstan.