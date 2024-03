Un navire israélien touché par un missile au large du Yémen : La région de Saada ciblée par des raids américano-britanniques

Auparavant, des informations ont fait état d’une attaque qui s’est produite « à environ 88 milles au sud-est d’Aden ». La société britannique de sécurité maritime Ambrey a affirmé l’incident en faisant état d’informations selon lesquelles « le navire a été touché et émis un signal de détresse ». Le navire était, selon elle, opéré par une société israélienne. En réaction, la région nord de Saada a été visée, quelques heures plus tard, par trois raids américano-britanniques.

A signaler aussi que le gouvernement de Sanaa a affirmé samedi que « les actions hostiles contre le Yémen menées par des navires militaires américains et britanniques ont provoqué des dommages dans les câbles sous-marins dans la mer Rouge, ce qui met en danger la sécurité et la sûreté des communications internationales et le flux naturel d’informations ».

Le ministère des Transports et l’Autorité des affaires maritimes du gouvernement yéménite de Sanaa ont déclaré, dans un communiqué, que « Sanaa tient à la sécurité et à la sûreté des câbles sous-marins dans les eaux yéménites, conformément aux lois et accords internationaux. » Il a souligné que « la République du Yémen est très soucieuse de la sécurité et de la sûreté des câbles sous-marins dans les eaux yéménites, ainsi que des intérêts des pays qui y sont associés, dans le respect des lois et traités internationaux et des intérêts communs entre le Yémen et d’autres pays ».

Et de poursuivre que « les États-Unis d’Amérique et la Grande-Bretagne utilisent des méthodes hostiles et illégales dans leur guerre contre le Yémen afin de servir l’ennemi israélien afin qu’il continue de commettre des crimes de génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza ».

Le ministère a expliqué dans son communiqué que « les hostilités au Yémen posent un défi majeur à la stabilité des infrastructures de communication et affectent négativement les services technique et d’information qui dépendent de ces câbles dans le monde entier ».

Le ministère a condamné « la coupure des câbles sous-marins dans la mer Rouge », le considérant comme « un comportement inacceptable et condamné par le Yémen et tous les pays du monde car il s’agit d’un acte criminel et illégal », ajoutant que « l’ennemi israélien, les USA et la Grande-Bretagne cherchent, depuis le début de leurs opérations illégales en mer Rouge, à attiser la situation avec leurs affirmations mensongères sur la question des câbles sous-marins ».

Le ministère des Transports et l’Autorité yéménite des affaires maritimes ont noté que « ce qui a été confirmé dans un communiqué par la Société internationale de télécommunications, qui fournit des services Internet, c’est que Sanaa n’a rien à voir avec les dommages causés aux câbles internet sous-marins dans la mer rouge ».

A noter, Les câbles sous-marins constituent une artère principale et une partie vitale de l’infrastructure mondiale des communications. Ils jouent un rôle crucial dans la circulation de l’information et dans la fourniture d’une communication efficace entre les pays.

De même, le ministère des Transports et l’Autorité yéménite des affaires maritimes a affirmé que « tout dysfonctionnement des câbles sous-marins résultant de la militarisation de la mer Rouge par les navires américains et britanniques représente une menace sérieuse pour la sécurité de l’information et la stabilité économique et sociale de tous les pays du monde ». comme il s’est dit « prêt à fournir tous les services et à accorder les autorisations nécessaires aux entreprises qui fournissent des services Internet pour réparer et réparer les dommages qui ont affectés les câbles sous-marins en mer Rouge ».

Mercredi dernier, le ministère des Communications et des Technologies de l’information de Sanaa a nié la validité les fausses accusations diffusés par les médias israéliens, et par les médias occidentaux et les réseaux sociaux, concernant les causes de dysfonctionnement d’un nombre de câbles sous-marins internationaux en mer Rouge, samedi.

Les forces armées yéménites poursuivent leurs opérations et mettent l’accent sur la garantie du mouvement de la navigation dans la mer d’Oman, la mer Rouge et Bab al-Mandab pour tous les navires, à l’exception des navires israéliens et de ceux se dirigeant vers les ports d’occupation.

Il y a quelques jours, le leader du mouvement Ansarullah au Yémen, sayyed Abdel Malik Badr al-Din al-Houthi, a promis à ses ennemis que « les surprises commenceraient bientôt », soulignant que « les Yéménites continueront d’empêcher les navires de se diriger vers l’entité occupante via Bab al-Mandab jusqu’à ce que l’agression contre Gaza cesse et que le siège soit levé ».

Parallèlement aux opérations militaires, les manifestations se poursuivent dans les gouvernorats yéménites pour soutenir la fermeté des Palestiniens et contre l’agression israélienne en cours contre Gaza depuis le 7 octobre 2023.