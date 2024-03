Un missile yéménite se joue des défenses israéliennes : L’armée sioniste échaudée

Les rapports publiés par l’armée d’occupation suggèrent que « le missile survolait de manière plus linéaire et a pu surprendre les opérateurs de défense aérienne, et qu’il n’a donc pas été intercepté ».

De son côté, la Treizième chaîne israélienne a rapporté que, pour la première fois, un missile mobile lancé depuis le Yémen a pénétré les systèmes d’interception et atterri à Eilat (au sud de la Palestine occupée). La chaîne a précisé que « le missile a atterri dans la nuit de dimanche et lundi vers deux heures du matin, et qu’il a traversé Israël depuis la mer Rouge ».

Almog Bokir, correspondant de la chaîne dans le sud, a commenté la chute du missile en déclarant : « Ce qui s’est passé est une erreur grave et importante », ajoutant que « ce missile mobile n’a pas été intercepté par les systèmes de défense antimissile d’autant que les sirènes d’alerte n’ont pas retenti ».

Il a souligné « qu’un tel missile arrivant du Yémen avec plus de deux heures de survol et des dizaines de kilogrammes de matières explosives aurait pu provoquer une catastrophe majeure ».

Plus tôt dans la journée, général de brigade Yahya Saree, porte-parole des forces armées yéménites, a annoncé que « les forces balistiques yéménites avaient tiré un certain nombre de missiles ailés sur des cibles israéliennes dans la région d’Umm al-Rashrash (Eilat), confirmant qu’elles avaient réussi à atteindre leurs cibles ».

Il a également annoncé que le navire américain Mado en mer Rouge avait été visé par un certain nombre de missiles navals adaptés.

Y. Saree a souligné que « les forces armées yéménites continuent d’accomplir leur devoir religieux, moral et humanitaire envers le peuple palestinien opprimé », indiquant que « les opérations militaires ne s’arrêteront pas tant que l’agression ne sera pas arrêtée et que le siège contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza ne sera pas levé ».