Un destroyer US ciblé en mer Rouge : Sanaa déterminé à défendre la cause palestinienne

Y. Saree a révélé que la force balistique et l’armée de l’air ont lancé un certain nombre de missiles balistiques et de drones sur de multiples cibles de l’occupation israélienne dans la région d’Umm al-Rashrash (Eilat), au sud de la Palestine occupée.

Une deuxième opération, menée dans le golfe d’Aden, a permis aux forces navales de l’armée yéménite de cibler le navire britannique ISLANDER avec un certain nombre de missiles surface-surface, le touchant directement, y provoquant un incendie à son bord.

En outre, le haut gradé de l’armée a ajouté « qu’un destroyer américain avait été visé en mer Rouge, avec plusieurs drones, lors de la troisième opération ».

Y Saree a souligné que « ces opérations s’inscrivent dans le cadre du soutien au peuple palestinien, soumis à l’agression et au siège, et en réponse à l’agression américano-britannique contre le Yémen ».

Dans le même temps, Abdel Malik Badr al-Din al-Houthi, leader du mouvement Ansarullah, a affirmé que « le nombre de navires visés est 48, et que Yémen compte intensifier ses opérations en riposte à l’intensification par l’ennemi de son agression contre la bande de Gaza ». Poursuivant le décompte, il a assuré que « les opérations des forces armées yéménites contre des cibles israéliennes dans les territoires occupés se sont élevées à 183 missiles et drones, la force sous-marine étant entrée en action dans la confrontation en mer Rouge ». Comme il a assuré que l’armée de Sanaa a « mené 13 opérations spécifiques en une semaine, notamment le naufrage du navire britannique et l’abattage du drone américain ».

Le chef du mouvement Ansarullah a noté que « les forces armées yéménites continuent de récolter des informations précises sur les navires en mer Rouge, malgré toutes les manœuvres américaines et ses grandes capacités », ajoutant que « les forces armées continueront de cibler et de frapper les navires sachant que les Américains ne parviennent pas à les intercepter ».