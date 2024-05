Victoire contre l’Allemagne nazie : V. Poutine et ses hôtes assistent au défilé du Jour de la Victoire

Le président russe a assisté ce 9 mai sur la place Rouge au traditionnel défilé de la Victoire sur l’Allemagne nazie. Plus de 9 000 militaires et 70 unités y ont pris part. « Les pays occidentaux voudraient oublier les leçons de la Deuxième Guerre mondiale », a déclaré Vladimir Poutine. « Le destin de l’humanité s’est décidé lors des grandes batailles autour de Moscou, de Léningrad, de Stalingrad, de Koursk, de Smolensk et de Kiev », a rappelé le dirigeant russe. « Dans ces journées difficiles de combat, de la Crimée jusqu’à Mourmansk, toutes les républiques de l’Union soviétique, dans l’unité, ont lutté contre le nazisme alors que la puissance militaire de la Wehrmacht envahissait toute l’Europe », a-t-il ajouté. Avant de poursuivre : « Mais la Russie n’a jamais négligé d’ouvrir un deuxième front et de s’allier avec les autres pays. »

Vingt-sept millions de citoyens soviétiques sont morts pendant ce conflit, central dans la mémoire russe. « Aujourd’hui, nous voyons que la réalité sur la Deuxième Guerre mondiale est réécrite, elle gêne la nouvelle politique coloniale du mensonge. Les monuments des héros de la guerre sont abattus. Ils bafouent le sacrifice de nos soldats. C’est la continuité du nazisme, pour attiser de nouveaux conflits régionaux, » a dénoncé le maitre du Kremlin. « La Russie fera tout pour éviter un affrontement mondial », a-t-il poursuivi. « Mais nous ne permettrons à personne de menacer notre pays. Nos forces stratégiques sont toujours en alerte. Le destin de la patrie et son avenir dépendent de chacun de nous », a lancé le dirigeant russe, en saluant « les héros » qui combattent aujourd’hui sur le front.

Plusieurs dirigeants étrangers étaient présents sur la place Rouge. Parmi eux, les présidents de Biélorussie, du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan, du Kirghizstan ou du Turkménistan, mais aussi de Guinée-Bissau, de Cuba et du Laos. Le traditionnel défilé du régiment immortel, qui voit les Russes porter les portraits de leurs ancêtres ayant combattu durant le second conflit mondial, ne se tient pas cette année à Moscou pour des raisons de sécurité, après l’attaque du Crocus City Hall au mois de mars, qui a causé 144 morts. Certains défilés ont aussi été annulés pour les mêmes raisons, notamment dans les régions de Koursk, près de la frontière ukrainienne, ou de Pskov, à côté de l’Estonie.

Ce défilé militaire intervient alors que l’armée russe est à l’offensive sur le front en Ukraine. Le ministère russe de la Défense annonce presque quotidiennement la libération de nouvelles localités, notamment dans le Donbass. Les troupes ukrainiennes sont en effet à la peine depuis l’échec de leur contre-offensive de l’été 2023, soutenue par l’Occident, et craignent désormais une opération d’ampleur de Moscou à l’arrivée de l’été.

A signaler aussi que la Biélorussie rejoindra la Russie dans la deuxième étape des exercices visant à tester l’utilisation d’armes nucléaires non stratégiques, ont déclaré les présidents V. Poutine et Alexandre Loukachenko en marge des festivités du jour de la Victoire. « Comme des armes nucléaires non stratégiques sont stationnées sur le territoire de la Biélorussie, cette fois nous avons invité nos amis et alliés, et le président de la Biélorussie l’a demandé, à participer à l’une des étapes de cet exercice », a fait savoir V. Poutine, aux côtés de son homologue biélorusse. « Nous les menons régulièrement », a-t-il ajouté. Les exercices se dérouleraient en trois étapes, a expliqué le dirigeant russe. « L’armée biélorusse se joindrait aux actions conjointes lors de la deuxième étape. Les ministères de la Défense et les états-majors ont reçu des instructions appropriées », a ajouté V. Poutine, soulignant qu’il n’y avait « rien d’inhabituel ici ». Le président biélorusse a confirmé qu’il avait été décidé de synchroniser les exercices après la première étape et qu’il s’agissait de la troisième formation de l’armée biélorusse.

Le 6 mai au matin, l’armée russe avait indiqué qu’elle mènerait, sur ordre de V. Poutine, des essais nucléaires tactiques à la suite des « déclarations provocatrices et des menaces de certains responsables occidentaux à l’encontre de la Russie ».

Le Président russe avait annoncé à l’été 2023 le transfert, vers la Biélorussie, d’armes nucléaires tactiques russes, demandé de longue date par Minsk. Les armements nucléaires dits « tactiques » peuvent provoquer d’importants dégâts, mais leur rayon de destruction est bien plus limité que celui d’armes nucléaires « stratégiques ». Cette opération avait été annoncée en mars en réaction à la fourniture à Kiev, par Londres, de munitions à uranium appauvri. V. Poutine avait de surcroît souligné que les États-Unis procédaient à ce type de déploiement depuis des « décennies » dans plusieurs pays membres de l’OTAN. En l’occurrence, avec la bombe tactique B-61, pilier du parapluie nucléaire de l’Alliance atlantique en Europe.