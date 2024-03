Un activiste de plus sous les verrous : Y. El Hirech poursuivi en état d’arrestation

Sale temps pour les activistes marocains. Youssef El Hirech a été arrêté et jeté dans la prison de Kénitra pour des posts publiés sur les réseaux sociaux. Il est poursuivi pour « atteinte à un agent public » et « outrage à un corps constitué ». L’article 263 du Code pénal prévoit pour ces deux accusations une peine d'emprisonnement d'un mois à un an.