Tibu Africa : Une nouvelle école d’inclusion des jeunes à Hay Mohammadi

L’école d’inclusion socio-économique des jeunes par le sport arrive à Hay Mohammadi, après son lancement dans plusieurs autres villes du Royaume et du Continent. Initiée par l’ONG en partenariat avec l’INDH, ce programme inauguré par le Gouverneur de la Préfecture de Ain Sebaâ-Hay Mohammadi, le Directeur Provincial du ministère de l’éducation nationale, du préscolaire et des Sports et le Président de Tibu Africa vise à favoriser l’employabilité et l’insertion professionnelle de 60 jeunes bénéficiaires en situation de NEET (Neither in Education, Employment or Training) âgés de 18 à 25 ans issu.e.s de la préfecture de Ain Sebaâ-Hay Mohammadi. Il s’agit de préparer et d’accompagner ces bénéficiaires vers une insertion professionnelle et sociale dans les industries du sport qui ouvrent plusieurs perspectives et élargit le champ d’intervention vers l’emploi des bénéficiaires sans qualification, en les dotant des outils et compétences nécessaires.

Ce programme, d’une durée de 9 mois sera suivi de 3 mois d’accompagnement à l’insertion professionnelle, dans l’objectif d’apporter aux bénéficiaires les compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales nécessaires pour assurer leur insertion sur le marché du travail. Plusieurs jeunes bénéficieront de ce programme à fort impact autour des thématiques clés pour réussir sur le plan personnel et professionnel tout en travaillant sur un impact durable pour leurs communautés à travers l’entrepreneuriat social et sportif et l’innovation. « Nous sommes ravis de perpétuer notre collaboration avec notre partenaire l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH). Nous œuvrons côte à côte dans plusieurs projets à fort impact depuis plusieurs années. Le lancement de cette nouvelle école d’inclusion socio-économique des jeunes par le sport à Hay Mohammadi, ne fait que confirmer l’excellence de ce partenariat. Nous sommes convaincus que les résultats de cette nouvelle initiative seront aussi probants que les précédentes et que d’autres suivront dans le futur » a déclaré Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow & Président fondateur de l’ONG.

Le projet s’articule autour de trois axes importants, notamment la formation en alternance et l’acquisition de compétences techniques et comportementales, l’expérience professionnelle dans les structures et programmes d’éducation par le sport, mais aussi le soutien à l’accès à l’emploi par le biais de stages et d’ateliers visant l’employabilité des jeunes. Il s’agit dans un premier temps de sélectionner les bénéficiaires du programme via un processus prédéfini qui vise à choisir des jeunes ayant une expérience significative dans le sport et en besoin d’insertion professionnelle. Viendra ensuite l’organisation pour les bénéficiaires d’une expérience professionnelle dans des structures et programmes d’éducation par le sport, l’objectif est de leur permettre une réelle immersion dans le marché du travail et de l’entreprise. Puis, suivra l’organisation de Bootcamps, d’ateliers et de séminaires à thèmes spécifiques dédiés aux entraîneurs et aux entrepreneurs autour des thèmes de l’éducation, de l’entrepreneuriat et du renforcement des capacités. Le cursus de formation, inspiré des besoins réels du marché du travail, répond aux exigences des recruteurs. Ce programme de formation est animé par une équipe pédagogique qui a déjà mené ce type de programmes dans d’autres pays et ayant les compétences nécessaires pour atteindre les objectifs du programme.