Approvisionnement en eau potable : 119 centres ruraux et 2.400 douars bénéficiaires entre 2022 et 2024

En réponse à deux questions orales à la Chambre des représentants au sujet du « programme national d’approvisionnement du monde rural en eau potable”, le ministre a affirmé que ce programme s’inscrit dans le cadre de la généralisation de l’accès à l’eau potable en faveur des douars non approvisionnés et vise à réhabiliter le système d’approvisionnement dans les douars disposant de systèmes hydriques non stables.

Le budget du programme, qui s’étend jusqu’en 2027, a été revu à la hausse, atteignant les 143 Mrds DH, dont 29 Mrds DH destinés à garantir l’accès à l’eau potable au monde rural. Dans ce cadre, le ministre a fait état de l’acquisition de 1.200 camions citernes durant les deux dernières années, afin d’assurer l’acheminement de l’eau à la population rurale, ainsi que de 200 stations mobiles de dessalement et de traitement des eaux minérales, distribuées dans toutes les provinces et zones rurales, outre la création de fontaines et de barrages collinaires.