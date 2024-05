Logistique : Coup d’envoi à Casablanca de la 11ème édition de Logismed

Ayant fait le déplacement en tant qu’invité de marque pour la séance inaugurale, Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport et de la logistique, a souligné que la logistique compétitive constitue un levier stratégique de la croissance économique. “Notre pays connaît une intensification de la mise en œuvre des chantiers structurants pour assurer son émergence économique. Le développement d’une logistique compétitive est un facteur essentiel pour atteindre les objectifs de croissance et de performance visés”, a-t-il ajouté. Par ailleurs, il a estimé que de nombreux défis devront être relevés dans un monde en constante mutation et face à des chocs successifs, notant qu’il ne s’agira pas seulement d’améliorer l’efficacité logistique de l’économie nationale, mais également de répondre aux nouvelles exigences de durabilité et de résilience. Pour ce faire, une implication forte de tous les intervenants est nécessaire, dans le but de favoriser la mutualisation qui permet l’externalisation des activités logistiques, d’accroître l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et d’encourager l’émergence de startups innovantes dans ce domaine, a-t-il fait savoir.

En outre, M. Abdeljalil a rappelé aux différents acteurs du secteur logistique l’impératif de s’inscrire dans une dynamique d’innovation et de bonnes pratiques pour renforcer l’agilité et la résilience du secteur face aux défis technologiques et environnementaux.

Ali Berrada,président du Logismed, a souligné pour sa part que durant ces quatre dernières années, le monde a bien changé, et que le secteur logistique en particulier connaît une mutation sans précédent sur l’ensemble de sa chaîne de valeur, citant dans ce sens la crise sanitaire liée au Covid, les tensions géostratégiques, l’inflation, le dérèglement climatique et les ruptures d’approvisionnement. “Évidemment, nous n’avons pas la maîtrise sur tous les grands chamboulements du monde. Nous ne pouvons qu’essayer d’anticiper en proposant des solutions et des échanges pour apprendre, pour comprendre et pour pouvoir réagir et non subir”, a-t-il poursuivi, relevant qu’un tel contexte oblige à se réinventer et à repenser fondamentalement l’organisation et le fonctionnement des métiers du secteur.

Mohamed Fikrat, vice-Président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), a indiqué pour sa part que Logismed offre un cadre propice pour échanger sur des sujets stratégiques, partager les expériences et les expertises en vue d’aboutir à des enseignements, des idées novatrices et des actions concrètes à mettre en œuvre. La logistique est bien plus qu’une simple activité commerciale, c’est un véritable moteur de progrès et de développement dans le monde, a-t-il fait remarquer, appelant à poursuivre les efforts pour améliorer sa durabilité et son efficacité en vue de façonner un avenir meilleur pour toutes et tous. Dans ce sillage, il a fait part de sa conviction que “la collaboration étroite entre le secteur public, le secteur privé et les organisations du tiers secteur est essentielle pour relever les défis logistiques complexes auxquels nous sommes confrontés et pour réaliser pleinement notre potentiel économique”.

Au menu de cette 11ème édition, figure un programme varié comprenant des expositions, des conférences et des rencontres, offrant ainsi une plateforme de discussion incontournable pour tous les acteurs impliqués. Pendant trois journées dédiées au partage d’expériences, au business et au networking, Logismed s’engage à s’adresser aux enjeux multiples et complexes auxquels font face les entreprises sur les plans économique, stratégique et environnemental. Pour ce faire, des solutions concrètes seront présentées sur les stands des exposants et partenaires, et des interventions à la fois pragmatiques et pédagogiques seront proposées lors des conférences animées par de nombreux experts et praticiens nationaux et internationaux du secteur.

Ce salon sera également marqué par l’annonce des gagnants de la 7ème édition des trophées marocains de la logistique – Moroccan Logistics Awards (MLA 2024). Organisée en partenariat avec la CGEM, cette 7ème édition des MLA propose quatre catégories de prix (“Projet logistique de l’année”, “Immobilier logistique de l’année”, “Projet Green logistics de l’année” et “Start up de l’année”).

Logismed a pour objectifs principaux d’apporter une contribution active dans la promotion de la culture logistique au Maroc et la valorisation des métiers du secteur, ainsi que dans la création d’un mouvement soutenu fédérant toutes les composantes de la communauté logistique au plan national.