Durabilité : Aswak Assalam se lance dans le solaire photovoltaïque

“Aujourd’hui, Aswak Assalam, filiale de Ynna Holding et acteur majeur de la grande distribution, franchit une étape importante de développement en faveur de la transition énergétique en annonçant son engagement résolu dans le domaine du solaire photovoltaïque et des énergies renouvelables. En effet, Aswak Assalam a officiellement signé une convention avec Valoris Capital à travers son fonds ‘Valoris Alternative Investments fund’, pour réduire sa consommation d’énergies conventionnelles et s’alimenter en énergie verte, lançant ainsi le projet pilote solaire au niveau de son centre commercial de Témara”, indique un communiqué.

“Nous sommes fiers que notre enseigne prenne part dans la lutte contre le réchauffement climatique en développant les énergies renouvelables. Grâce à ce projet, Aswak Assalam s’engage concrètement pour une solution durable répondant à sa transition énergétique et à la décarbonisation de ses activités”, a déclaré Hassan Fraine, Directeur Général d’Aswak Assalam. Ce projet pionnier implique l’installation de panneaux solaires photovoltaïques de dernière génération, la mise en place d’ombrières solaires de parking ainsi que des bornes de recharge électrique visant à promouvoir aussi la mobilité verte. Cette infrastructure permettra de couvrir plus de 87% de la consommation énergétique en heures pleines du site de Témara.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique globale de Ynna Holding, visant à décarboner les activités de ses filiales et à s’aligner avec la stratégie énergétique nationale marocaine. “Nous considérons la transition énergétique comme une priorité, et cette première étape à Témara est le prélude à une série d’initiatives similaires dans nos autres hypermarchés”, a ajouté H. Fraine. Aswak Assalam prévoit d’étendre cette transition vers l’énergie verte à ses 15 centres commerciaux dans différentes villes à l’horizon 2026. Cette expansion ambitieuse devrait réduire l’empreinte carbone de plus de 30%, contribuant ainsi à la diminution des émissions de CO2 de plus de 20.000 tonnes par an. Cet engagement marque une contribution significative aux objectifs de la Stratégie nationale de transition énergétique et de développement durable du Maroc axée sur l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la préservation de l’environnement. Aswak Assalam réaffirme ainsi son alignement sur les orientations stratégiques du Royaume.