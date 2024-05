Sur l’unique mois d’avril, les canaux « Infrastructures », « Distribution », « BPE », « Préfa » et « Bâtiment » gagnent respectivement +60,20%, +21,50%, +14,37%, +13,73% et +4,25%.

En cumulé sur l’année 2024, les ventes de ciment ressortent en amélioration de +3,50% en y-o-y à 4,10 MT. Par type de segment, les catégories « Infrastructures », « BPE » et « Préfa » progressent de +44,38%, +11,07% et +3,42% au moment où les segments « Bâtiment » et « Distribution » perdent -19,44% et -1,68%.