Stellantis : Les défis de la mobilité mondiale au cœur du « Freedom of Mobility Forum » 2024

L’événement, qui sera diffusé en ligne et en direct, explorera le thème : “Comment notre planète répondra-t-elle aux besoins de mobilité de 8 milliards de personnes ?”, indiquent les organisateurs, révélant que les discussions aborderont les défis planétaires en matière de mobilité et leur impact sur les technologies, les modèles d’affaires et les modes de vie. Et de poursuivre que les inscriptions pour suivre le débat en ligne sont désormais ouvertes, et qu’au cours du débat en direct, cinq experts de divers domaines (société civile, technologie et intelligence artificielle, environnement, économie, et monde de l’entreprise) partageront leurs perspectives, précisant qu’il s’agit de Majora Carter des États-Unis, Manal Jalloul du Liban, Roberto Schaeffer du Brésil) et Matthias Schmelzer de l’Allemagne).

Cette année, le Forum innove avec deux nouvelles initiatives, en collaboration avec trois prestigieuses universités, à savoir Brandeis University (États-Unis), HEC Paris (France) et l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) Kénitra (Maroc). Les étudiants auront l’occasion de défier les panélistes lors du débat en direct, visant ainsi à donner une voix plus forte aux jeunes générations et à stimuler l’innovation dans le secteur de la mobilité.

De plus, les téléspectateurs auront la possibilité d’interagir directement avec les panélistes tout au long de l’événement grâce à trois sessions de questions-réponses dédiées. Et de noter que la société d’études en ligne YouGov présentera également les résultats d’une enquête exclusive sur les attitudes en matière de mobilité, annonce le communiqué.

À la clôture du débat, le “Freedom of Mobility Forum” publiera les conclusions principales sur son site internet, fournissant ainsi des informations précieuses pour les décideurs et les chercheurs, fait savoir la même source, précisant que des contenus supplémentaires seront également disponibles tout au long de l’année pour approfondir les discussions. Le “Freedom of Mobility Forum” réunit des experts internationaux pour débattre des défis de la mobilité mondiale et identifier des solutions durables aux enjeux climatiques actuels.