Sociétés cotées : L’AMMC publie le programme de rachat de décembre

Dans le détail, BCP a acheté 740.043 actions dont 586.071 dans le cadre du contrat de liquidité (CL) au cours moyen pondéré de 274,63 dirhams (DH), fait savoir l’AMMC, précisant que la Banque en a vendu 283.727 actions, dont 219.581 dans le cadre du CL au cours moyen pondéré de 272,14 DH. A la fin du mois de décembre, la BCP détient encore 798.524 actions propres, soit 0,393% de son capital, ajoute la même source.

Maroc Telecom a également procédé à des achats sur le marché casablancais (135.852 actions, dont 108.756 actions dans le cadre du CL) au cours moyen pondéré de 97,99 DH, et sur le marché parisien (10.957 actions au cours de 8,73 euros). La société en a aussi cédé 250.071 actions sur le marché casablancais (182.975 dans le cadre du CL) au cours de 99,26 DH, et 3.446 actions sur le marché parisien au cours de 8,73 euros. Maroc Telecom détient encore 134.100 actions à la fin du mois de décembre dans le cadre de ses deux programmes sur les marché casablancais (33.000 actions) et parisien (101.100 actions), soit 0,015% de son capital. Toutefois, la société Stokvis Nord Afrique est restée inactive sur le marché durant le mois de décembre, n’ayant procédé à aucun achat ni à aucune cession de titres, détenant encore 394.579 actions propres, soit 4,291% de son capital.

Pour sa part, TGCC a acheté 14.468 titres (dont 14.468 dans le cadre du CL) au cours moyen pondéré de 186,39 DH et en a vendu 2.046 actions dans le cadre du CL au cours moyen pondéré de 180,59 DH. La société détient encore 24.088 actions propres, soit 0,076% de son capital.