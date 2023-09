Séisme du Haouz : Enfin, A. Akhannouch brise le silence !

Dans ce sens, A. Akhannouch « assure les blessés et leurs proches du soutien de la Nation toute entière ». Rappelant les instructions royales pour « mobiliser l’ensemble des services de l’Etat afin de porter secours aux populations », il a par ailleurs fait savoir qu’« un centre de crise a été mis en place, sous la supervision du ministère de l’Intérieur ».

« Cette épreuve doit nous unir, dans un esprit d’engagement collectif », a ajouté A. Akhannouch, saluant notamment « la solidarité spontanée des Marocaines et des Marocains, qui s’est illustrée par l’afflux massif de citoyens venus faire don de leur sang dès les premières heures du samedi matin ». « A la mémoire des disparus et à la dignité des survivants », le devoir est désormais de « tout entreprendre pour porter secours, réconfort et alléger la peine que nous partageons toutes et tous », a par ailleurs souligné le Chef du gouvernement.

Des ministres visibles

Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, a effectué dans la nuit de samedi une tournée d’inspection dans les zones touchées par le séisme à Marrakech.

La maire de la ville a tenté de rassurer les citoyens et les citoyennes, descendus dans les rues et sur les places publiques suite à la secousse tellurique, qui a endeuillé la région d’Al Haouz.

Le site du PAM qui a relayé cette information a aussi fait état du déplacement samedi d’Abdellatif Ouahbi, secrétaire général du PAM et ministre de la Justice, à Taroudant pour constater sur place l’ampleur du séisme. Le maire de la ville a également tenu une réunion de travail, avec des membres du conseil communal, pour évaluer les dégâts.

A.Ouahbi était aussi, hier soir, l’invité de la chaîne qatarie Al Jazeera. Dans cette première sortie médiatique d’un membre du gouvernement, il a mis l’accent sur les mesures prises par les autorités publiques et les Forces armées royales (FAR) pour secourir les victimes et évacuer les blessés vers des hôpitaux.

Le gouvernement marocain compte la présence de trois maires : Fatima Ezzahra El Mansouri à Marrakech, Abdellatif Ouhabi à Taroudant, et Aziz Akhannouch à Agadir.

Du côté de la technostructure, on signalera qu’Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, a tenue dimanche une réunion à Tahanaout pour évaluer la situation dans la région du Haouz où les dégâts portés par le séisme à l’infrastructure routière, déjà faible, rendent difficile l’accès des secours aux douars sinistrés. Plusieurs bourgs ont été rasés par le tremblement de terre ce qui augure d’une augmentation significative des victimes. Dans la même zone, on a vu Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé, au milieu des cadres et personnel de la santé, mobilisés pour soigner les blessés.

A rappeler que ces deux ministres avaient pris part à la réunion de crise tenue par le Souverain la veille pour définir une feuille de route d’action pour juguler les effets de cette calamité naturelle.