« Sécurité citoyenne » en Espagne: Madrid enterre la « loi bâillon »

Le gouvernement de gauche en parle depuis quatre ans, et en parle comme d’un nécessité, à savoir réformer la loi bâillon. Cette loi promulguée par la droite en 2015 et qui, schématiquement, réduit le droit des manifestants et accentue fortement le pouvoir des policiers. Les socialistes souhaitaient réduire la puissance policière, rendre possible une manifestation spontanée, permettre que des manifestants puissent filmer de potentiels agissements violents et non justifiés de la part d’agent de sécurité, entre autres.

Or, alors que cette réforme était sur le point de voir le jour, deux partis clé pour son approbation s’y sont opposés, les séparatistes catalans de la Gauche républicaine de Catalogne (ERC) et la gauche basque de Euskal Herria Bildu. Ces formations se sont montrées intransigeantes étant favorable à la désobéissance vis-à-vis de la police et contraire à l’usage de balles en caoutchouc, deux conditions que la gauche au pouvoir voulait absolument maintenir dans la nouvelle loi. Conséquence de cette discorde, l’actuelle loi sécurité très restrictive et répressive va demeurer en vigueur.

Entrée en vigueur en pleine vague de manifestations anti-austérité dans le pays, elle avait provoqué une levée de boucliers de la part d’organisations de défense des droits humains comme Amnesty International.