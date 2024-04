Inflation et Etat social : M. Baitas rassure…

M. Baitas s’évertue à remplir la tâche qui lui est assignée : « la voix de son maitre ». Usant des arguments déjà exposés lors de la présentation du bilan de l’Exécutif à mi-mandat fait récemment devant les deux chambres, il a affirmé que la famille marocaine est au cœur des politiques publiques et de l’action gouvernementale. Concernant l’aide sociale, il a rappelé l’augmentation de l’aide octroyée aux enfants afin d’encourager la scolarisation, et l’aide au logement qui vient d’être lancée et qui peut aller jusqu’à 100.000 dirhams. L’aide sociale (aux familles dont les personnes âgées) est estimée à près de 25 milliards de dirhams cette année, a affirmé le responsable en conférence de presse hebdomadaire consécutive au Conseil du gouvernement.

Cette année, la couverture sociale, devrait coûter 9,5 milliards de dirhams, l’aide au logement 10 milliards de dirhams, a-t-il énuméré ajoutant que « le budget de la santé et de l’éducation ensemble, coûte 107 milliards de dirhams ». « Ce sont des montants importants qui font partie de politiques publiques claires et précises qui ciblent la famille », a lancé le porte-parole du gouvernement.

Abordant la question de l’inflation, M. Baitas a estimé que l’inflation vécue il y a quelques mois se serait estompée actuellement. « Le gouvernement a consacré de très grands moyens. On est arrivés à des chiffres impressionnants. On est arrivé à 40 milliards de dirhams » pour la Caisse de compensation, a-t-il rappelé. Dans la foulée, il a indiqué que l’aide directe aux transporteurs est estimée à près de 8 milliards ce mois-ci, et 10 milliards de dirhams qui ont été injectés dans un nombre d’intrants agricoles pour faire baisser les prix des produits pour les consommateurs. « Qui en bénéficient ? Les personnes qui utilisent le transport public, le transport inter-villes, et le transport terrestre de marchandises, qui a subi quelques fluctuations durant une certaine période. Aussi, le soutien consacré par le gouvernement de 10 milliards de dirhams pour soutenir une gamme d’intrants agricoles en vue de réduire les coûts des produits agricoles que les Marocains consomment. Tout cela, en plus d’autres mesures représentées par les taxes qui ont été supprimées et le soutien de plusieurs produits. L’objectif est de contrôler les taux d’inflation de manière importante », a expliqué le porte-parole du gouvernement.

Selon le responsable, « l’inflation qu’a connue notre pays il y a des mois n’est pas la même que celle que nous vivons aujourd’hui, à l’exception de certains produits », notant que « les taux d’inflation durant les derniers mois étaient trop élevés et le gouvernement a consacré des moyens très importants également » .

« On a atteint des chiffres phénoménaux durant l’année 2022 en ce qui concerne la Caisse de compensation. Nous étions aux alentours de 40 milliards de dirhams, un chiffre important. Ce budget a été consacré pour subventionner certains produits que nous connaissons tous et où la Caisse de compensation intervient« , a-t-il rappelé.

Et le ministre de conclure en soulignant qu’aujourd’hui, « et avec la baisse de taux d’inflation observée notamment par les différentes institutions chargées de contrôler et de publier des rapports, cela montre l’efficacité des mesures gouvernementales ».