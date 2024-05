L’armée sioniste en campagne en Cisjordanie : Des blessés et des morts à Tubas et Tulkarem

La Cisjordanie a été le théâtre d’affrontements entre l’armée israélienne et les Brigades Al-Qassam du Hamas dans plusieurs localités. Le média palestinien Wafa a fait état de deux raids nocturnes dans la ville de Tubas et dans celle de Tulkarem, situées au nord-ouest de la région, dans la nuit du 5 au 6 mai. La même source a également indiqué que des affrontements avaient eu lieu à l’intérieur de la ville.

Le site libanais Al-Mayadeen souligne pour sa part que les Brigades Al-Qods du Jihad islamique se sont opposées au raid israélien à Tubas. Wafa fait également état d’un raid nocturne à Tulkarem, dans les deux camps de la ville, ajoutant que la zone était survolée par des drones de reconnaissance.

Les forces israéliennes ont pris d’assaut le centre de la localité avec un important dispositif militaire. « Les bulldozers de l’occupation ont commencé à détruire les infrastructures du quartier scolaire », a précisé la source avant d’ajouter que « les forces d’occupation ont pris d’assaut les quartiers d’Al-Balawneh, Al-Murabbaa et Abu Al-Foul ». Le correspondant du média palestinien a rapporté des explosions et des tirs. Les témoignages d’Al-Mayadeen rapportent que les Brigades Al-Qassam se sont opposées à l’incursion de l’armée israélienne, précisant que la branche armée du Hamas était aidée par d’autres factions palestiniennes.

Dans la même ville, un raid israélien avait déjà fait cinq morts le 4 mai, dont quatre combattants du Hamas, selon Reuters. Lors de l’opération, « un officier de l’unité antiterroriste de la police de Yamam a été blessé », a indiqué The Times of Israël. Les médias israéliens ont affirmé que « les forces israéliennes se sont retirées de la ville de Deir Al-Ghusoun, au nord de Tulkarem, en Cisjordanie, après une opération militaire qui a duré 15 heures, au cours de laquelle un certain nombre de Palestiniens sont tombés en martyr, un jeune homme a été arrêté, et une maison a été détruite après avoir été encerclée et bombardée.

Les forces d’occupation ont encerclé une maison d’habitation appartenant au Palestinien Salama Badran, dans la ville de Deir Al-Ghusoun, sous prétexte qu’elle abritait les auteurs d’une opération qui a conduit à la mort de deux colons en Novembre. Il a confirmé que les forces d’occupation ont ouvert le feu sur tous ceux qui se déplaçaient dans la ville de Deir Al-Ghusoun, tout en amenant davantage de renforts dans la ville, parallèlement à un vol intense d’avions de reconnaissance dans l’espace aérien de Tulkarem. Les forces d’occupation ont ouvert le feu directement sur un groupe de journalistes qui se dirigeaient vers un reportage à Deir Al-Ghusoun, blessant l’un d’entre eux.

Un martyr a été tué lors des attaques de l’occupation contre les environs de la maison assiégée à Deir Al-Ghusoun, près de Tulkarem. La presse palestinienne a rapporté que l’armée d’occupation a empêché les ambulances de récupérer le corps du martyr près de la maison assiégée. De son côté, le Croissant-Rouge palestinien a affirmé que l’occupation empêche toujours ses équipes d’atteindre un martyr présent sur le terrain dans la ville de Deir Al-Ghusoun.

Le ministère palestinien de la Santé a rapporté qu’un blessé grave causée par les balles de l’occupation est arrivé à l’hôpital gouvernemental de Tulkarem, en provenance de la banlieue de Shweika de la ville.

Depuis le 7 octobre, les raids israéliens en Cisjordanie se sont multipliés pour neutraliser des cellules du Hamas et du Jihad islamique. Les opérations de Tsahal ont fait plus de 492 morts palestiniens, rapporte le site El-Hora citant les chiffres du ministère palestinien de la Santé.