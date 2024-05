La frontière libano-palestinienne sous haute tension : Le Hezbollah tient en perspective l’armée sioniste

Les combattants du Hezbollah ont lancé « des dizaines de roquettes Katioucha » visant « le quartier général de la division du Golan (syrien occupé) à la base de Nafah », a déclaré la Résistance dans un communiqué, précisant qu’il s’agissait « d’une réponse à l’attaque de l’ennemi visant la région de la Békaa ».

Pour leur part, les médias israéliens ont rapporté avoir entendu des dizaines d’explosions dans le Golan après le retentissement des sirènes dans la région, précisant qu’« au cours des dernières minutes, environ 70 missiles ont été lancés sur la région sud du Golan ». Ils ont également indiqué que les autorités d’occupation ont demandé aux colons du Golan « de rester dans les endroits fortifiés ».

Plus tôt, l’Agence nationale d’information libanaise (ANI) a annoncé que trois personnes avaient été blessées avant l’aube dans une frappe israélienne dans l’est du pays. « Des avions militaires ennemis ont lancé une frappe vers 01H30 sur une usine à Sifri, blessant trois civils et détruisant le bâtiment », a indiqué l’agence. Sifri est située dans la vallée de la Békaa, près de la ville de Baalbek.

La Résistance islamique a lancé lundi une attaque aux drones kamikazes contre un attroupement des soldats ennemis israéliens au sud de la colonie frontalière de Metulla, détruisant et endommageant leurs véhicules et entrainant des morts et des blessés dans leurs rangs. Les médias israéliens ont annoncé la mort de deux soldats et la blessure de deux autres, dont un dans un état critique suite à cette attaque. Pour l’armée d’occupation, l’opérations à Metulla est la plus douloureuse (au niveau des tués et des blessés) menée par le Hezbollah depuis le début de la guerre.

La veille dimanche, des dizaines de roquettes ont ciblé le nord d’Israël en représailles à un raid aérien imputé à l’armée israélienne ayant tué trois personnes, un couple et leur enfant, dans le sud du Liban. Le Hezbollah a déclaré dans un communiqué avoir tiré « des dizaines de roquettes de types Katioucha et Falaq » sur Kiryat Shmona, dans le nord d’Israël, « en réponse au crime horrible que l’ennemi israélien a commis à Mays al-Jabal qui, selon lui, a tué et blessé des civils », relate l’AFP.

Lors de ses dernières opérations, el Hezbollah a annoncé avoir ciblé le site Radar situé dans les hameaux occupées de Chebaa, avec des missiles et visé du matériel d’espionnage sur le site Raheb , en face de la ville méridionale d’Aita al-Shaab. Avec des obus d’artillerie, la résistance a annoncé avoir frappé un mouvement de soldats de l’occupation à l’intérieur du site israélien de Bayad Blida, en face de la ville méridionale de Blida. Elle a également ciblé le site de Metulla, sa garnison et son équipement d’espionnage avec des armes appropriées. En outre, la résistance a publié des images montrant le ciblage de deux bâtiments dans lesquels les soldats de l’armée d’occupation s’étaient retranchés dans la colonie de Shtula, dans le nord de la Palestine occupée.

La chaîne israélienne Kan a rapporté que ceux qui restent en vie dans le nord de la Palestine occupée le sont grâce à la décision du Hezbollah, qui surveille à tout moment chaque mouvement à la frontière.

Dans un reportage sur la situation dans le nord de la Palestine occupée, Robbie Hammerschlag, son correspondant dans le nord, a signalé « de grands dégâts à Metull . Ce n’est que lorsque vous êtes ici que vous pouvez comprendre à quel point nous sommes exposés ». Le journaliste a rapporté que l’ensemble de la colonie est sous la surveillance du Hezbollah et a reçu de nombreux missiles ces derniers jours, soulignant que « les dégâts sont très importants ».