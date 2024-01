« Proud to pay more » lancé à Davos : L’impôt sur la fortune agréé par 260 milliardaires

Cette année, ils sont plus de 260 milliardaires à avoir signé cet appel (Proud to pay more), alors que lors de la première année de cette initiative ils n’étaient qu’un peu plus de 100. Et ce, alors que selon l’ONG Oxfam, les cinq plus grandes fortunes sur la planète ont vu leur patrimoine doubler depuis 2020.

« Nous sommes surpris que vous n’ayez pas répondu à une question simple que nous posons depuis trois ans : quand allez-vous taxer l’extrême richesse ? » L’appel ne peut être plus clair. Selon ces 260 milliardaires signataires de cette tribune appelant à la mise en place d’un impôt sur la fortune, la trajectoire actuelle au niveau mondial n’est bonne pour personne. Et ce sujet longtemps tabou est désormais de plus en plus présent dans le débat public, ce qui n’empêche pas pour autant l’aggravation du problème, comme le prouvent de nombreuses études qui démontrent que, proportionnellement, les riches paient moins d’impôts que les foyers les plus modestes.

Une aberration qu’il faut corriger, estime ces plus de 260 milliardaires, dont seul quatre Français font partie. Et de prévenir que « si les représentants élus des principales économies du monde ne prennent pas de mesures pour lutter contre l’augmentation spectaculaire des inégalités économiques, les conséquences continueront d’être catastrophiques pour la société ».

Selon l’institut Survation, près des trois quarts des milliardaires des pays du G20 seraient favorables à une augmentation de l’impôt sur la fortune. Une initiative louée également par l’Observatoire européen de la fiscalité qui plaide pour un impôt minimum de 2 %, ce qui pourrait rapporter quelque 230 milliards d’euros par an. Preuve que cette idée fait son chemin.