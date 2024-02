Primaire du Michigan : J. Biden lâché à cause de Gaza

Selon de premières estimations, plus de 50.000 votes « non engagés », l’équivalent d’un vote blanc, ont été déposés dans les urnes de cet Etat, en réponse à un appel à faire pression sur le président américain pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza.

Ce résultat est inquiétant pour le dirigeant démocrate car il avait remporté de peu cet Etat face à Donald Trump il y a quatre ans. Chaque défection entame ses chances d’être réélu à la présidentielle de novembre.

Des militants de cette région clé du Midwest avaient lancé la campagne « Listen to Michigan » (Ecoutez le Michigan), pour délivrer un « message puissant et sans équivoque » selon lequel le financement et le soutien de la guerre à Gaza sont « en contradiction avec les valeurs du Parti démocrate ».

« Le président Biden finance les bombes qui tombent sur des proches de familles vivant ici-même dans le Michigan, des gens qui ont voté pour lui et qui se sentent complètement trahis », a expliqué Layla Elabed, une responsable du groupe.

J. Biden a demandé au Congrès des milliards de dollars d’aide militaire supplémentaire pour Israël, et son gouvernement a opposé son veto à l’ONU à plusieurs résolutions appelant au cessez-le-feu.

Le groupe « Listen to Michigan » voulait mobiliser au moins 10.000 électeurs pour sa campagne, un chiffre pas que symbolique, affirment les militants. Un objectif déjà facilement dépassé. « Notre mouvement a été victorieux ce soir et a largement dépassé nos attentes », a-t-il souligné dans un communiqué.

« J’ai été fière aujourd’hui (…) de voter blanc », a dit Rashida Tlaib, élue du Michigan d’origine palestinienne, exhortant J. Biden à écouter « la majorité des Américains qui disent +Assez+. Assez de guerres, assez d’utiliser nos dollars pour financer un génocide ».