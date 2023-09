Présidentielle nigériane : La Cour d’appel d’Abuja invalide les requêtes de l’opposition

Atiku Abubakar, candidat du People’s Democratic Party (PDP), et Peter Obi, son homologue du Parti travailliste (Labour Party), ont dans la foulée dénoncé ce jugement qui a confirmé la victoire de B. Ahmed Tinubu. La Cour d’appel d’Abuja a rejeté les requêtes des candidats de l’opposition dans une décision unanime rendue. Elle a invoqué l’incapacité d’A. Abubakar et de P.Obi à prouver le bien-fondé de leurs affaires respectives.

B. Ahmed Tinubu a célébré ce verdict. Dans une vidéo postée en ligne, on le voit entouré par des ministres de son gouvernement et des conseillers de son cabinet qui l’accompagnent à New Delhi, en Inde, pour son premier sommet du G20. C’est un très gros soulagement à Abuja pour Kashim Shettima, vice-président, qui a décrit la décision comme « le triomphe de démocratie ». Signe de son inquiétude, il a en personne assisté à la lecture des 12 heures et presque 30 minutes du jugement par les cinq juges de cette cour d’appel d’Abuja.

Dans leur argumentation, les juges ont notamment déclaré que, selon l’actuelle Constitution nigériane, l’utilisation du matériel électronique n’était pas une obligation.

Malgré la grève générale et les pannes d’électricité, des dizaines de millions de Nigérians étaient suspendus toute la journée et une partie de la nuit devant leurs grands et petits écrans pour suivre « The Judgement Day », une audience retransmise en direct.

Dès l’énoncé du verdict, les avocats du PDP et du Labour Party ont rejeté le jugement. Le feuilleton devrait se poursuivre dans quelques mois, voire quelques années à la Cour Suprême car A. Abubakar et P. Obi, les deux principaux perdants de la Présidentielles, ont d’ores et déjà annoncé qu’ils déposeront un recours devant l’ultime juridiction.