Pour éviter la violence : L’AP exige un Etat palestinien

Le conflit israélo-palestinien se poursuivra jusqu’à ce que les Palestiniens obtiennent leur propre État indépendant avec la capitale à Jérusalem, a déclaré à Sputnik Mahmoud al-Habbash, conseiller de Mahmoud Abbas, Président de l’Autorité palestinienne. « Si l’occupation ne prend pas fin en conformité avec la légalité internationale et si le peuple palestinien n’obtient pas tous ses droits nationaux, y compris le droit à l’autodétermination et à la création d’un État avec Jérusalem pour capitale, les affrontements continueront », a-t-il statué.

Les intérêts territoriaux des deux parties sont à l’origine du conflit israélo-palestinien et source de tensions dans la région depuis de nombreuses décennies. La décision de la création de deux États -Israël et la Palestine- a été prise en 1947 par l’Onu, avec un soutien actif de l’Union soviétique. Cependant seul l’État israélien avait été fondé en 1948. L’instauration de l’État palestinien était depuis empêchée par les prétentions territoriales d’Israël qui annexait régulièrement des territoires palestiniens.

Selon M. al-Habbash, « la priorité actuelle des dirigeants palestiniens consiste à mettre fin à l’agression contre la bande de Gaza pour cesser l’effusion de sang » des habitants de l’enclave ainsi que pour « entamer des négociations politiques qui conduiraient à la fin de l’occupation en tant que telle ».

« En fin de compte, ce cycle [de confrontations entre Israël et le Hamas] prendra fin, quelle qu’en soit l’issue. Mais si l’occupation continue, nous devons nous attendre à une autre étape, et peut-être à quelques autres étapes plus violentes, car le problème réside dans le fait de l’occupation », a ajouté le conseiller du Président palestinien.