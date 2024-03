Pinocchio touché en mer Rouge : Le Centcom nie…

Les forces armées ont expliqué dans un communiqué publié mardi 12 mars que « les forces navales ont ciblé le navire Pinocchio » et que « le coup a été précis», ce qui constitue une victoire pour le peuple palestinien et est une réponse à l’agression américano-britannique contre le Yémen.

Le général de brigade Yehya Sarii, porte-parole des forces armées yéménites, a confirmé que les forces yéménites continueraient à empêcher la navigation israélienne ou la navigation vers les ports de la Palestine occupée dans la mer Rouge et la mer d’Oman jusqu’à ce que l’agression israélienne cesse et que le siège contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza soit levé.

Les forces armées yéménites ont également affirmé que leurs opérations militaires s’intensifieraient pendant le mois de Ramadan « en soutien et en assistance au peuple palestinien opprimé et à nos frères moudjahidines de la Bande de Gaza ».

Le ciblage par les forces yéménites du navire américain Pinocchio survient après que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont mené, lundi 11 mars, une nouvelle agression sur le sol yéménite en ciblant la province occidentale de Hodeïda.

Al-Masirah avait rapporté lundi que des avions militaires américains et britanniques avaient attaqué avec des missiles la zone d’al-Araj dans le district de Bajil à Hodeïda. La chaîne a également fait état de « trois raids » menés par les forces aériennes américaines et britanniques qui ont ciblé la région de Ras Issa, dans le district de Salif, à Hodeïda, au Yémen.

La dernière agression a eu lieu quelques heures après que le bureau des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO) a annoncé avoir reçu un rapport faisant état du bruit d’une explosion près d’un navire à 131 km (71 milles marins) au sud-ouest du port yéménite de Salif. L’UKMTO a déclaré que le navire et son équipage étaient en sécurité, ajoutant que l’incident faisait l’objet d’une enquête.

La coalition américano-britannique a lancé plusieurs frappes aériennes contre diverses zones de la province occidentale du Yémen au cours des dernières semaines. L’agression américano-britannique se poursuit en violation flagrante de la souveraineté yéménite et dans le but de dissuader Sanaa de sa décision d’empêcher les transports maritimes liés à Israël via la mer Rouge.

Les Palestiniens sont confrontés depuis des mois à une guerre génocidaire menée par le régime occupant qui a tué plus de 31 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants. Les Yéménites ont déclaré leur soutien ouvert à la lutte de la Palestine contre l’occupation israélienne depuis que le régime a lancé sa guerre dévastatrice contre Gaza, les forces armées yéménites s’engageant à ne pas arrêter les frappes de représailles.

Les attaques maritimes ont contraint certaines des plus grandes compagnies maritimes et pétrolières du monde à suspendre le transit sur l’une des routes commerciales maritimes les plus importantes au monde.

A rappeler que le Centcom a indiqué que le bâtiment n’avait pas été touché. En représailles, Washignton a annoncé avoir « mené six frappes d’autodéfense, détruisant un navire sous-marin sans pilote et 18 missiles antinavires dans les zones contrôlées par les Houthis au Yémen ». Un navire militaire italien a aussi abattu deux drones en mer Rouge. La marine de guerre italienne participe de son côté à l’opération européenne Aspides, qui se veut elle strictement défensive. « Dans le cadre de l’opération Aspides de l’Union européenne, le navire Caio Dulio a abattu, en vertu du principe de légitime défense, deux drones », indique le communiqué, rappelant que cette opération a pour objectif « de défendre la liberté de navigation et les routes commerciales » à travers la mer Rouge.

Le 9 mars, les Houthis avaient envoyé une salve de 37 drones sur plusieurs navires en mer Rouge. Le 6 mars, ils avaient revendiqué une frappe sur un navire américain, le True Confidence. L’armée américaine avait confirmé cette frappe, faisant état de trois morts et plusieurs blessés. L’équipage avait dû quitter le navire.