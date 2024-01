Par ses tirs ciblés : Le Hezbollah « occupe » sans guerre la Galilée, selon des Israélien

L’aviation de l’occupation israélienne a mené, lundi, deux raids contre la périphérie de la localité de Yaroun, au sud Liban, rapporte le correspondant d’AlManar. Cela est intervenu après que la même source aie révélé que l’artillerie israélienne avait ciblé les périphéries de Deir Mimas, Kfar Kila, Alma Al-Shaab et Al-Dhahira. Les médias israéliens avaient signalé que des missiles se sont abattus sur un site militaire israélien près de Kiryat Shmona en Galilée. La radio de l’armée d’occupation avait relevé que deux soldats ont été blessés suite à la chute des missiles Burkan sur la caserne Branit en Galilée occidentale.

D’après Israel Today, 39 colonies israéliennes sur 42 évacuées ont été exposées aux tirs antichar du Hezbollah à la frontière nord, depuis le 8 octobre dernier.

L’armée israélienne a affirmé dimanche en fin d’après-midi que ses avions de combat avaient attaqué des bâtiments, des postes d’observation et des sites militaires appartenant au Hezbollah dans divers endroits du sud du Liban. Sur les réseaux sociaux, le porte-parole Daniel Hagari a déclaré que le quartier général opérationnel et les infrastructures du groupe avaient également été attaqués plus tôt dans la journée. Il ajoutait que des lancements avaient été détectés depuis le Liban, tombés dans le nord d’Israël sans faire de victime.

A signaler que la Résistance islamique, bras armé du Hezbollah, a diffusé les images de l’opération réalisée à l’aide du missile Falaq-1, vendredi 26 janvier, contre une caserne israélienne dans la colonie Ma‘ale Golan, située dans le Golan syrien occupé, à l’est de la région libanaise des fermes de Chebaa et de la colline de Kafarchouba occupées.

La vidéo explique que cette caserne, également identifiée sous le nom de ‘Ar‘ar, est située au nord de la colonie Neve Ativ érigée sur les hauteurs du Golan syrien occupé depuis 1967. Elle précise que la caserne renferme le siège du commandement de la brigade 810 de Hermon, chargée du secteur qui s’étend depuis la position Radar, dans les fermes de Chebaa, jusqu’à la série montagneuse syrienne de Haramon connu aussi sous l’appellation de Jabal al-Cheikh. Elle comporte un certain nombre de sites des pièces d’artillerie israéliennes.

Le Hezbollah a annoncé avoir ciblé un rassemblement de soldats de l’occupation israélienne sur le site de Tal Shaar avec des missiles, outre un rassemblement de soldats à proximité de la caserne Hunen avec un missile Burkan , et un autre dans la caserne Ramem et ses environs, avec des armes directes, provoquant des dommages directs.

La résistance a affirmé que « ces opérations s’inscrivent dans le cadre du soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et à sa résistance ».

Par ailleurs, les médias israéliens ont fait état de tirs de missiles lourds sur la Galilée occidentale. Plus tôt, une salve de missiles avait été lancée en direction de la Haute Galilée depuis le Liban-sud et que des tirs directs avaient été lancés vers la zone entourant le site Honin et la colonie Kiryat Shmona. Un rassemblement de soldats, à l’est du site de Barkat Risha, a été traité avec des missiles, provoquant également des dommages directs.

À la lumière du ciblage continu par le Hezbollah des sites et des forces israéliennes le long de la frontière avec la Palestine occupée, les médias israéliens ont reconnu que « la dissuasion israélienne avait été endommagée, notamment avec les échecs sur le front avec le Liban, qui s’étaient accumulés depuis la guerre de juillet 2006 et sont devenus plus flagrants depuis le 8 octobre dernier ».

Israel Hayom a écrit qu’il suffit d’un « obus de roquette par jour pour maintenir le Nord dans un état d’anxieté, alors que les milieux israéliens parlent d’imposer une ceinture de sécurité à l’intérieur d’ Israël , au lieu que ce soit au Liban, avec l’évacuation des colonies du nord ».

Les médias israéliens ont rapporté que « le Hezbollah pourrait lancer environ un millier de missiles sur Tel-Aviv en deux heures d’opération ». Et ajouté que « certains des missiles qui seront lancés seront précis, et d’autres seront tirés sur les gratte-ciel de Tel-Aviv, tout en s’abstenant de parler de ce qui se trouve à côté de ces tours, le Hezbollah les a identifié comme une cible de la prochaine guerre ».

Gershon Hacohen, général israélien de réserve, avait révélé que « le Hezbollah avait réussi, avec un minimum d’effort jusqu’à présent, à empêcher les Israéliens de retourner chez eux dans le nord ». A la Douzième chaîne, il a indiqué que « le Hezbollah a réussi, avec 3 à 4 missiles par jour et plusieurs drones, à nous empêcher de dire aux Israéliens de rentrer chez eux », ajoutant que « l’évacuation de dizaines de des milliers d’Israéliens est une question de nécessité. »

A ses yeux, le Hezbollah « a également réussi à empêcher les affrontements de dégénérer en une guerre totale », expliquant que « le commandant de la région a compris, dès le début, qu’il était dans une position défensive, avec des restrictions, telles qu’il lui fallait ne pas escalader d’une manière qui pourrait conduire à une guerre totale ».

Nira Shafik, ancienne membre de la Knesset du parti « Il y a un avenir », a déclaré pour sa part « qu’ au nord, une guerre moderne est menée contre nous », ajoutant que « la résistance islamique au Liban a occupé les colonies du nord sans entrainer une guerre et la résistance palestinienne à Gaza a occupé la colonie de Kfar Azza ».

Dvir Karev, ancien responsable du Shin Bet, a constaté sur la Treizième chaîne qu’« Israël mène une troisième guerre au Liban, et le Hezbollah a une force bien plus grande que le Hamas, et la puissance de feu là-bas est complètement différente ». Ajoutant que « la question est de savoir si une véritable guerre commencera dans le nord et si la force militaire israélienne sera suffisante contre le Hezbollah ? ». Et d’espérer que « les affrontements resteront à ce niveau et même plus bas », reconnaissant « l’existence de victimes à la suite des opérations de la résistance islamique au Liban ».